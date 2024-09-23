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Происшествия Теракт в «Крокус Холле» Пострадавшим в теракте в «Крокусе» выплатили 45,5 млн руб. страховых

Пострадавшим в теракте в «Крокусе» выплатили 45,5 млн руб. страховых

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2 комментария

Страховые компании выплатили жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» почти 45,5 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 23 сентября, ссылаясь на сообщение от представителей компаний.

Уточняется, что сумма компенсаций может вырасти. На сегодняшний день страховые компании «Сбера» выплатили 13,2 миллиона рублей по 21 случаю, связанному с рисками травм и ухода из жизни. «РЕСО-Гарантия» осуществила две выплаты, одна из них по договору о несчастных случаях в размере 1 миллиона рублей вдове погибшего при теракте. Также «Росгосстрах» выплатил компенсацию четырем своим клиентам: по страхованию от несчастного случая, по рискам по ипотечному страхованию, по ДМС. «Ренессанс Страхование» осуществило выплаты на сумму около 10 миллионов рублей двум пострадавшим при событиях в «Крокусе».

Напомним, что 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт, унесший свыше 140 жизней. Пострадали при вооруженном нападении более 550 человек. Арестованы четверо предполагаемых исполнителей и еще 19 возможных пособников, последние пять из которых оказались под стражей в конце августа.

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Комментарии
2
VKuser174198221
2 часа
Что-то как-то копеечно .....
mrA
2 часа
теперь они все смогут в складчину купить двушку в москве.. евро-двушку, само собой
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