В Москве суд арестовал пятерых новых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Суд Москвы продлил содержание под стражей на три месяца для пяти новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет о неких Гадоеве Ш.Н., Исмоилове З. А., Солиеве М. А., Солиеве У. А. и Хамидове Х. А. В СИЗО они пробудут до 1 декабря 2024 года.



Всех пятерых обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых «Организация террористической деятельности», «Незаконное приобретение или ношение оружия» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Об этом 29 августа сообщила пресс-служба судов Москвы.



Нападение террористов на посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта во время выступления группы «Пикник». Тогда погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Арестованы четверо предполагаемых исполнителей и еще 14 возможных пособников. Вместе с пятью новыми фигурантами количество заключенных под стражу увеличилось до 23.



На следующий день теракты произошли в Дагестане и Махачкале. Там вооруженная группа лиц напала на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли 16 сотрудников полиции.

1 из 4 Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы