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Общество В Москве суд арестовал пятерых новых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

В Москве суд арестовал пятерых новых фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

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3 комментария

Суд Москвы продлил содержание под стражей на три месяца для пяти новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет о неких Гадоеве Ш.Н., Исмоилове З. А., Солиеве М. А., Солиеве У. А. и Хамидове Х. А. В СИЗО они пробудут до 1 декабря 2024 года.

Всех пятерых обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых «Организация террористической деятельности», «Незаконное приобретение или ношение оружия» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Об этом 29 августа сообщила пресс-служба судов Москвы.

Нападение террористов на посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта во время выступления группы «Пикник». Тогда погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Арестованы четверо предполагаемых исполнителей и еще 14 возможных пособников. Вместе с пятью новыми фигурантами количество заключенных под стражу увеличилось до 23.

На следующий день теракты произошли в Дагестане и Махачкале. Там вооруженная группа лиц напала на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли 16 сотрудников полиции.

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Комментарии
3
-4*
29 августа 2024, 12:30
Горький опыт не учит! Нужен визовый режим!
4953694
29 августа 2024, 12:17
Машина защиты государства работает медленно и неумолимо. Пока только набирает обороты. Всех найдут в свое время.
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