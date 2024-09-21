Электрички на Финляндском направлении встали из-за сбоя

В движении электричек на Финляндском направлении произошел сбой. Некоторым пассажирам приходится ждать отправления более часа. Среди них оказался и читатель «Фонтанки».



«Электричка в сторону города стоит более 15 минут на станции Ковалево», — написал он 21 сентября около 19:10. По его словам, пригородный поезд до сих пор не поехал.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, на перегоне Ржевка — Пискарёвка на Финляндском направлении по техническим причинам произошел сбой в движении поездов.



«В настоящее время ведутся восстановительные работы. Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили там.



В ОЖД призвали следить за объявлениями на станциях и в поездах. Также информацию о фактическом движении электричек можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».



Инцидентом заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что организована проверка.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдение прав пассажиров», — отметили там.