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Происшествия Электрички на Финляндском направлении встали из-за сбоя

Электрички на Финляндском направлении встали из-за сбоя

Почему встали электрички на Финляндском направлении в сторону Петербурга

3 081
5 комментариев

В движении электричек на Финляндском направлении произошел сбой. Некоторым пассажирам приходится ждать отправления более часа. Среди них оказался и читатель «Фонтанки».

«Электричка в сторону города стоит более 15 минут на станции Ковалево», — написал он 21 сентября около 19:10. По его словам, пригородный поезд до сих пор не поехал.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, на перегоне Ржевка — Пискарёвка на Финляндском направлении по техническим причинам произошел сбой в движении поездов.

«В настоящее время ведутся восстановительные работы. Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили там.

В ОЖД призвали следить за объявлениями на станциях и в поездах. Также информацию о фактическом движении электричек можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Инцидентом заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что организована проверка.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдение прав пассажиров», — отметили там.

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Комментарии
5
266406519
35 минут
Я 36 минут сидела в электричке, на Мельничном ручье. Мёрзла. Кто- то не дождался, заказывал такси и уезжал. Люди на деньги попали. Позор РЖД.
Гостье
39 минут
Позорище. 21 й век.
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