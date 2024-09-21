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    Боевые действия

    ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, вёзшему оружие на Украину

    1989
    6 комментариев

    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, которые Киеву поставляли страны Запада. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщило Минобороны РФ.

    «Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада», — сказано в сводке военного ведомства.

    Также ночью был нанесен удар по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству БПЛА и местам дислокации личного состава ВСУ.

    Российское Минобороны добавило, что цели ударов были достигнуты. Также ведомство уточнило, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины.

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    Минобороны РФ

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