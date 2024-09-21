ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, вёзшему оружие на Украину

Российские военные нанесли удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, которые Киеву поставляли страны Запада. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщило Минобороны РФ.
«Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада», — сказано в сводке военного ведомства.
Также ночью был нанесен удар по объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству БПЛА и местам дислокации личного состава ВСУ.
Российское Минобороны добавило, что цели ударов были достигнуты. Также ведомство уточнило, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины.