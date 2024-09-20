На арену Ротенберга и Тимченко в Хельсинки пробрались воры

В ночь со среды на четверг воры пробрались на «Арену Хельсинки», которая принадлежит предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, сообщает издание Helsingin Sanomat. Известно, что в спорткомплекс они проникли через крышу.
«Я не хочу комментировать ситуацию в этом контексте, но это действительно так: на арену пробрались воры», — заявил член совета директоров «Арены Хельсинки» Кай Паананен.
Ранее на арене из-за неоплаченных счетов отключили электричество. По данным издания, на сегодняшний день спорткомплекс работает на резервном источнике, однако электроэнергии недостаточно для обеспечения полной безопасности арены.
Сейчас нет информации о том, кто мог быть причастен к преступлению и было ли что-нибудь украдено.
Напомним, проблема с оплатой счетов за электричество возникла из-за того, что бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко находятся в международном санкционном списке. Арена закрыта с февраля 2022 года. Недавно МИД Финляндии разрешил Федерации хоккея погасить долги, но организация отказалась.
В марте появилась информация о том, что власти города могут выкупить арену у Ротенберга и Тимченко. Также на нее претендует финский бизнесмен.