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    На арену Ротенберга и Тимченко в Хельсинки пробрались воры

    2021
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    В ночь со среды на четверг воры пробрались на «Арену Хельсинки», которая принадлежит предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, сообщает издание Helsingin Sanomat. Известно, что в спорткомплекс они проникли через крышу.

    «Я не хочу комментировать ситуацию в этом контексте, но это действительно так: на арену пробрались воры», — заявил член совета директоров «Арены Хельсинки» Кай Паананен.

    Ранее на арене из-за неоплаченных счетов отключили электричество. По данным издания, на сегодняшний день спорткомплекс работает на резервном источнике, однако электроэнергии недостаточно для обеспечения полной безопасности арены.

    Сейчас нет информации о том, кто мог быть причастен к преступлению и было ли что-нибудь украдено.

    Напомним, проблема с оплатой счетов за электричество возникла из-за того, что бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко находятся в международном санкционном списке. Арена закрыта с февраля 2022 года. Недавно МИД Финляндии разрешил Федерации хоккея погасить долги, но организация отказалась.

    В марте появилась информация о том, что власти города могут выкупить арену у Ротенберга и Тимченко. Также на нее претендует финский бизнесмен.

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