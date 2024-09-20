На арену Ротенберга и Тимченко в Хельсинки пробрались воры

В ночь со среды на четверг воры пробрались на «Арену Хельсинки», которая принадлежит предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, сообщает издание Helsingin Sanomat. Известно, что в спорткомплекс они проникли через крышу.



«Я не хочу комментировать ситуацию в этом контексте, но это действительно так: на арену пробрались воры», — заявил член совета директоров «Арены Хельсинки» Кай Паананен.

Ранее на арене из-за неоплаченных счетов отключили электричество. По данным издания, на сегодняшний день спорткомплекс работает на резервном источнике, однако электроэнергии недостаточно для обеспечения полной безопасности арены.