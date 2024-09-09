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    Финская федерация хоккея отказалась оплачивать просроченные счета за электричество «Арены Хельсинки»

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    Финская федерация хоккея отказалась платить по просроченным счетам за электричество «Арены Хельсинки», которая принадлежит предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, сообщает 9 сентября пресс-служба Федерации. 2 сентября в ледовом комплексе отключили электроэнергию за неуплату.

    «Мы решили не оплачивать счета, потому что наше расследование показало, что это было бы лишь краткосрочным решением. Надеемся, что будет найдено более долгосрочное решение», — заявил директор Финской федерации хоккея Хейкки Хиетанен.

    В Федерации надеются, что городские власти найдут решение, которое даст возможность эксплуатировать арену. Сейчас ледовый комплекс не используется.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что МИД Финляндии разрешил федерации хоккея погасить долги за электричество арены. «Арена Хельсинки» закрыта с февраля 2022 года. В марте текущего года стало известно, что власти города хотят выкупить арену у Ротенберга и Тимченко. Но из-за того, что в отношении предпринимателей действуют санкции, нет уверенности в том, что сделка состоится. Также сообщалось, что на арену претендует финский бизнесмен.

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    Арена хельсинкиСчетаФинляндия
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