Финская федерация хоккея отказалась оплачивать просроченные счета за электричество «Арены Хельсинки»

Финская федерация хоккея отказалась платить по просроченным счетам за электричество «Арены Хельсинки», которая принадлежит предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, сообщает 9 сентября пресс-служба Федерации. 2 сентября в ледовом комплексе отключили электроэнергию за неуплату.



«Мы решили не оплачивать счета, потому что наше расследование показало, что это было бы лишь краткосрочным решением. Надеемся, что будет найдено более долгосрочное решение», — заявил директор Финской федерации хоккея Хейкки Хиетанен.