МИД Финляндии разрешил Федерации хоккея оплатить просроченные счета на арену Ротенберга и Тимченко

Министерство иностранных дел Финляндии разрешило финской Федерации хоккея оплатить по просроченным счетам за электричество «Арены Хельсинки», которая принадлежит россиянам. Из-за накопившегося долга электричество в ледовом комплексе было отключено в понедельник, сообщает Yle в пятницу, 6 сентября.





Владельцы арены — российские предприниматели Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Им принадлежит примерно 45% акций сооружения. Однако из-за того, что бизнесмены находятся в международном санкционном списке, оплатить просроченные счета не удавалось. К слову, по этой же причине «Арена Хельсинки» остается закрытой с февраля 2022 года.



В марте этого года стало известно, что власти Хельсинки решили выкупить арену у Ротенберга и Тимченко. Несмотря на то, что в декабрьском пакете европейских санкций 2023 года обозначена возможность продажи замороженных активов в качестве исключения, уверенности, что сделка может состояться, нет. Помимо этого, сообщалось, что на арену нашелся частный покупатель — финский бизнесмен.

