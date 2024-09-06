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    МИД Финляндии разрешил Федерации хоккея оплатить просроченные счета на арену Ротенберга и Тимченко

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    Министерство иностранных дел Финляндии разрешило финской Федерации хоккея оплатить по просроченным счетам за электричество «Арены Хельсинки», которая принадлежит россиянам. Из-за накопившегося долга электричество в ледовом комплексе было отключено в понедельник, сообщает Yle в пятницу, 6 сентября.


    Владельцы арены — российские предприниматели Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Им принадлежит примерно 45% акций сооружения. Однако из-за того, что бизнесмены находятся в международном санкционном списке, оплатить просроченные счета не удавалось. К слову, по этой же причине «Арена Хельсинки» остается закрытой с февраля 2022 года.

    В марте этого года стало известно, что власти Хельсинки решили выкупить арену у Ротенберга и Тимченко. Несмотря на то, что в декабрьском пакете европейских санкций 2023 года обозначена возможность продажи замороженных активов в качестве исключения, уверенности, что сделка может состояться, нет. Помимо этого, сообщалось, что на арену нашелся частный покупатель — финский бизнесмен.

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    Федерация хоккеяАрена хельсинкиДолгиСчетаАркадий РотенбергГеннадий Тимченко
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