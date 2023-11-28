STT: новые санкции Евросоюза позволят изъять у Тимченко и Ротенберга арену в Финляндии

Новые санкции Европейского союза, вероятно, позволят Финляндии экспроприировать стадион Helsinki Halli, принадлежащий российским предпринимателям Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Об этом 28 ноября сообщает финское агентство STT и другие финские СМИ.
Согласно информации агентства, в новом пакете санкций ЕС, который планируется принять в декабре, может быть обозначена возможность продажи замороженных активов в качестве исключения. Это позволит Финляндии продать стадион, однако полученные от продажи деньги все равно останутся замороженными.
Как отмечает ТАСС, власти Финляндии пытаются взять под контроль стадион Helsinki Halli, ранее именовавшийся Hartwall Arena. Примерно 45% акций сооружения принадлежит Ротенбергу и Тимченко. В реестре акционеров говорится, что объект принадлежит
Helsinki Halli — многофункциональная крытая арена в Хельсинки, ее строительство было приурочено к чемпионату мира по хоккею в