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    Из электрички в Петербурге высадили всех пассажиров. Причина оказалась под колесами

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    В одном из вагонов электрички, идущей по маршруту № 6573 (Ораниенбаум — Петербург), вечером 18 сентября случилось задымление. Никто не пострадал. Произошедшим заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура.

    «Фонтанка.ру»

    «Пассажиры пересажены на другой поезд. Пострадавших нет», — пишет пресс-служба транспортной прокуратуры.

    По данным 47news, инцидент произошел около 18 часов на станции Ульянка в Петербурге. Предположительно, причиной стал тряпичный мешок, который попал под колесную пару и задымился во время торможения. Пассажиров сразу же высадили, их забрала другая электричка.

    Правоохранители проверят все обстоятельства, а также исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта и соблюдение прав пассажиров, отмечает прокуратура.

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