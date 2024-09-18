Из электрички в Петербурге высадили всех пассажиров. Причина оказалась под колесами

В одном из вагонов электрички, идущей по маршруту
«Фонтанка.ру»
«Пассажиры пересажены на другой поезд. Пострадавших нет», — пишет пресс-служба транспортной прокуратуры.
По данным 47news, инцидент произошел около 18 часов на станции Ульянка в Петербурге. Предположительно, причиной стал тряпичный мешок, который попал под колесную пару и задымился во время торможения. Пассажиров сразу же высадили, их забрала другая электричка.
Правоохранители проверят все обстоятельства, а также исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта и соблюдение прав пассажиров, отмечает прокуратура.