ТАСС: во время стрельбы у офиса Wildberries погиб человек

В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, сообщает 18 сентября ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Издание пишет, что еще два человека ранены.



Инцидент произошел днем у бизнес-центра «Романов двор». Татьяна Бакальчук заявила, что это была попытка захвата офиса Wildberries, к которой причастна группа людей под руководством Владислава Бакальчука, сооснователя Сергея Ануфриева и финансового директора Владимира Бакина.

Владислав Бакальчук сказал, что на него напали у офиса, когда он ехал на переговоры. В компании Wildberries ответили, что никаких встреч запланировано не было.