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    ТАСС: во время стрельбы у офиса Wildberries погиб человек

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    В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, сообщает 18 сентября ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Издание пишет, что еще два человека ранены.

    Инцидент произошел днем у бизнес-центра «Романов двор». Татьяна Бакальчук заявила, что это была попытка захвата офиса Wildberries, к которой причастна группа людей под руководством Владислава Бакальчука, сооснователя Сергея Ануфриева и финансового директора Владимира Бакина.

    Владислав Бакальчук сказал, что на него напали у офиса, когда он ехал на переговоры. В компании Wildberries ответили, что никаких встреч запланировано не было.

    Напомним, Владислав Бакальчук рассказал «Фонтанке», как у офиса Wildberries началась стрельба и почему он приехал туда с охраной.

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