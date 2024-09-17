20 ножевых и признание сквозь смех. Что известно об убийстве петербургского активиста

Источник: Коллаж «Фонтанки» / Андрей Бок / соцсети







Ранним утром 17 сентября отдел полиции в Выборге посетил веселый парень, который признался в убийстве. Смеющегося заявителя поначалу даже не приняли всерьез. Спросили, где убил. На проспекте Науки. Позвонили коллегам в Калининский район, те вскрыли дверь и убедились в страшном. Двадцать ножевых ранений, убитый — слишком заметный в последнее время петербургский активист. По сути, это обычная бытовуха. Интересной для читателей «Фонтанки» ее делают главные герои — жертва и признавшийся в убийстве. Мы предлагаем познакомиться с ними поближе.

Источник: соцсети

Подозреваемый



Двадцатилетний Александр родом из Новосибирска. Сам себя определяет как активистку в квир- и психосфере. Как рассказал «Фонтанке» человек, знакомый с ним не только в виртуальном пространстве, в родном городе у Саши осталась семья, но отношения были натянутыми. Сам он говорил, что родные не приняли после каминг-аута. Оставаться в Новосибирске после совершеннолетия не хотел. В городе он, по собственным словам, подвергся сексуальному насилию. Первый раз ещё до 18 лет. О втором случае рассказал в блоге и нашёл помощь в лице подписчиков. Те, как говорят, приехали разбираться с обидчиком, стороны разнимала полиция, но до уголовного дела не дошло.



Александр подавал документы на смену пола, но совершить переход помешало ужесточение законодательства. За последние несколько лет успел пожить в Москве и Петербурге, участвовал в акциях в поддержку ЛГБТ* и не только, носил передачки заключённым. В телеграм-канале писал, что география ещё шире: за год сменил двадцать квартир и сожителей в шести городах.



Александр писал, что увлечён клинической психологией и получает образование в этой сфере, какое именно и где — не уточнял. В августе он делился с подписчиками радостной новостью о поступлении на экстернат-заочку и готовился сдавать ЕГЭ, за два месяца нагоняя программу 10-го класса.



Интерес к психологии был вызван и личными сложностями. По словам знакомого, у Саши были психологические проблемы: он лежал в психиатрических клиниках в Петербурге, Москве, Новосибирске, выкладывал фотографии медкарты с диагнозами. В последнее время в беседах всё чаще стали упоминаться субличности и альтер эго, в августе — онкология.



Кроме жилья и городов, менял и работу: доставка, стройка, правозащита, модерирование «Яндекс.Карт», продажи, вебкам. Знакомые говорят, что был и эскорт. Именно об этом подумали в первую очередь, когда узнали об убийстве.



В квартире на проспекте Науки в компании Виталия Иоффе Александр оказался, судя по всему, практически случайно. В воскресенье в своём телеграм-канале он вёл текстовую трансляцию попытки уйти из жизни. Как говорят, не первой. Упоминались и запрещённые вещества. Параллельно рассказывал, что его попросили в срочном порядке съехать из съёмной квартиры в Невском районе.



Там он жил около трёх месяцев. По словам хозяйки, за это время студия превратилась в ад. Выбрасывать пришлось даже посуду. Сегодня в квартире продолжает работать клининговая служба: вывозят мусор, пугают счётом, который уже перевалил за 50 тысяч рублей. Дальше предстоит бороться с плесенью.



О состоянии студии владелица узнала от полицейских еще до убийства. Ей объяснили, что искали наркомана. После стандартных вопросов прислали фото. Женщина попросила жильца съехать. Он, как и при знакомстве, был вежлив, свои вещи собрал быстро.



1 из 7 Источник: предоставлено «Фонтанке»

О суициде, судя по сообщениям, писал уже из Мурино. Без крыши над головой Александр не остался и 16 сентября рассказал, что его приютили. Ночью посыпались уже другие сообщения: «Хорошее будущее отменяется… Меня пытались изнасиловать… Я убила… Затыкала ножом насмерть. До последнего просила просто отпустить». С друзьями и подписчиками Александр общался не один час. Успел показать тело, попросить помощи с пересечением границы. Последнее, как говорят, больше паническое и было быстро удалено. Большинство предлагало сдаться.



Когда телефон сел, Александр продолжил писать с мобильного убитого. С ним он и уехал в Выборг на такси. Там ранним утром зашёл в отдел полиции и признался в двадцати ударах ножом. «Мне не верят», — продолжал рассказывать в телеграм-канале.



После несостоявшегося самоубийства 15 сентября блогер вызывал медиков. Как предположил знакомый, вероятно, речь шла о психиатрической скорой. В госпитализации якобы было отказано из-за «недостаточной неадекватности».



Убитый



53-летний Виталий Иоффе стал известен в активистских кругах после весны 2022 года. Триггером для начала его деятельности, как он сам отмечал, стало начало СВО. Несколько десятков раз он выходил на пикеты, выступал за освобождение арестантов, задержанных по политическим статьям о фейках и дискредитации ВС РФ. Также Иоффе ходил к Соловецкому камню в знак памяти о диссидентке Валерии Новодворской и к военкомату в Центральном районе — с пацифистским призывом. Его неоднократно задерживали и отпускали с протоколами о нарушении ковидных ограничений. Часто ему удавалось отстоять свою невиновность в суде при поддержке адвокатов из правозащитных организаций.

Виталий Иоффе Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







22 июня 2023 года, в годовщину начала ВОВ, Иоффе был задержан в пьяном виде во время хулиганского нападения на военкомат. В одежде цвета хаки и с нашивкой в виде флага ФРГ он стучался в двери военкомата, грозясь его поджечь. Фактически ущерба зданию он не нанес, дело завершилось административным арестом на несколько суток.

Дом, в котором жил Виталий Иоффе Квартира, в которой жил Виталий Иоффе Квартира, в которой жил Виталий Иоффе 1 из 3 Дом, в котором жил Виталий Иоффе Источник: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру»

Однажды с пикетом выходила и дочь Иоффе — Елена. Своей акцией она отсылала к пикету как раз квир-активиста Александра С., который выходил к Гостиному двору за день до этого. Александр выходил с плакатом, который переводится с английского примерно следующим образом: «Сохраните право быть собой» — выступая против закона о запрете транс-перехода. Елена вышла с плакатом на русском языке: «Дайте людям быть собой».



Иоффе известен не только как участник акций протеста, но и как член сообщества слушателей судов по статьям за политические высказывания (в частности, 207.3 УК РФ). Он старался не пропускать практически ни один суд. В сообществе активистов его поведение на судах воспринимали по-разному. Некоторые говорили о нем как о провокаторе, некоторые подозревали в сотрудничестве с силовиками и задавались вопросом: «Где он был до 2022 года и откуда появился?» Сам Иоффе воспринимал такие обвинения с иронией и издевкой и отрицал их.



Одна из петербургских активисток рассказала «Фонтанке», что многие из их сообщества старались держаться от Иоффе подальше. Смущало то, что мужчина очень активно участвовал в пикетах, но в отличие от остальных, отделывался малой кровью. «Он изображал активную деятельность в поддержке даже тех людей, которые к нему не то чтобы хорошо относились и доверяли», — рассказала собеседница «Фонтанки».



С подозрением смотрели активисты и на тягу Виталия Иоффе к молодым. Последние спутницы петербуржца были сильно его моложе, да и в протестной среде он больше льнул к молодым, если не к юным участникам. Ходили слухи и об абьюзе с его стороны.



С вероятным своим 20-летним убийцей Иоффе также познакомился на почве активизма. В июне прошлого года он помогал молодому человеку организовать пикет у Гостиного двора и находился рядом, обеспечивая безопасность. Когда Александра повезли в суд, Виталий поехал за ним, чтобы помочь. Мужчина также помогал юному квиру с поиском ночлега, тот постоянного места жительства не имел и в основном обитал по «впискам».



Дочь Виталия была шапочно знакома с его вероятным убийцей. С активистом Сашей они пересекались пару раз, не больше. Во вторник, когда криминалист работал в квартире на проспекте Науки, бывшая жена и дочь покойного смиренно ждали окончания следственных действий, чтобы забрать кошек.

