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Происшествия Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан из-за истории с Блиновским

Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан из-за истории с Блиновским

7 508
2 комментария

В Москве задержан бывший адвокат Эльман Пашаев, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает 17 сентября Следственный комитет в своем канале.

В отношении Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев встречался с мужем «королевы марафонов» Алексеем Блиновским и убедил его, что за крупную сумму сможет освободить супругов от уголовной ответственности по возбужденному в отношении них уголовному делу. Поверив обещаниям, Блиновский передал Пашаеву «денежные средства в особо крупном размере».

Пашаев регулярно комментировал ситуацию с Блиновским в качестве его адвоката. Совсем недавно, 12 сентября, он опроверг информацию о задержании Блиновского в зоне СВО, в июне рассказывал, чем тот занимается в армии. В публикациях СМИ его называли действующим адвокатом.

Пашаева несколько раз за его карьеру исключали из адвокатских палат. В сентябре 2020 года Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева адвокатского статуса на год. Совет принял решение на основе заключения квалификационной комиссии, которая пришла к выводу, что в ходе процесса по делу актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, защищавшего его интересы в суде, перед апелляцией. По словам актёра, под суровый приговор (8 лет) его «подставил» именно Пашаев. Сам адвокат заявил, что удовлетворён своей работой на процессе.

Что касается супругов Блиновских, они являются обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Алексея Блиновского следствие считает пособником. В конце июня Сбербанк подал к нему иск о банкротстве более чем на 7 миллионов. Из-под стражи Блиновский отправился на фронт, что дало повод для проверки его контракта с МО РФ. В итоге мужчина даже обращался к главе СК Бастрыкину.

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Эльман Пашаев Адвокат Алексей Блиновский Елена Блиновская Мошенничество
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Комментарии
2
Ankor
17 сентября 2024, 07:42
Он же профи. Ефремова он же защищал так, что тому максимум из максимума дали..
инкогнитто
17 сентября 2024, 07:58
Это потому что нужно работать на результат и получать по факту выигранного дела, а не сидеть на окладе и "работать" по 100% предоплате. Считаю начинание правильным, надеюсь скоро разрушиться устоявшаяся практика, где юристы абсолютно не мотивированы на результат и деньги получают за посещения заседаний
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