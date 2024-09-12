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Общество Задержание мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского в зоне СВО опроверг его адвокат

Задержание мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского в зоне СВО опроверг его адвокат

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3 комментария

Сообщения о задержании супруга Елены Блиновской Алексея в зоне специальной военной операции является фейком, об этом 12 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.

«Алексей Блиновский не задержан. Это неправда, он продолжает службу», — заявил Эльман Пашаев, подчеркнув, что недавно Блиновского исключили из базы данных тех, кто находится в розыске.

Ранее РИА Новости и ТАСС сообщили, что муж «королевы марафонов» был задержан в зоне СВО.

История с Блиновскими началась в апреле 2023 года, когда их задержали при попытке покинуть Россию. Блогер и ее супруг являются обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Алексея Блиновского следствие считает пособником. В конце июня Сбербанк подал к нему иск о банкротстве более чем на 7 миллионов. Из-под стражи Блиновский отправился на фронт, что дало повод для проверки его контракта с МО РФ. В итоге мужчина даже обращался к главе СК Бастрыкину.

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СВО Задержание Алексей Блиновский
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Комментарии
3
Dr. Jones
12 сентября 2024, 12:47
Откупился, наверное?
282408812
12 сентября 2024, 12:25
похоже , теперь для него нейтральная полоса - самое безопасное место
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