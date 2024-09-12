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    Муж «королевы марафонов» Блиновский задержан прямо в зоне СВО

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    Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский задержан в зоне спецоперации. Об этом сообщает 12 сентября РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

    13 апреля стало известно, что муж Блиновский подписал контракт на отправку в зону СВО. Такое решение он принял сам. Позже он жаловался, что с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, сам он категорически против и считает процесс незаконным. Он даже обращался к главе СК Бастрыкину. РИА Новости сообщали, что Блиновский «находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач». В конце апреля сообщалось о проверке контракта Блиновского с Минобороны: силовиков якобы интересовало, уведомил ли муж «королевы марафонов» следствие о своем статусе обвиняемого и в целом законен ли его контракт с Минобороны. В конце июня стало известно, что МВД объявило его в розыск: по предварительным данным, он разыскивается по статье об уклонении от уплаты налогов. Тогда же Сбербанк подал к нему иск о банкротстве более чем на 7 миллионов.

    К концу мая блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и отмывании денег, выплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Суд не отпустил её из СИЗО, она остается под арестом. Тогда следователь заявил в суде, что её супруг специально отправился в зону СВО, чтобы ей смягчили меру, при этом «намеренно оставив детей без попечения родителей».

    В апреле 2023 года Елена Блиновская была задержана при попытке покинуть Россию. Блогер и ее супруг являются обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Алексея Блиновского следствие считает пособником.

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