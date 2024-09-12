Муж «королевы марафонов» Блиновский задержан прямо в зоне СВО

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский задержан в зоне спецоперации. Об этом сообщает 12 сентября РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

13 апреля стало известно, что муж Блиновский подписал контракт на отправку в зону СВО. Такое решение он принял сам. Позже он жаловался, что с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, сам он категорически против и считает процесс незаконным. Он даже обращался к главе СК Бастрыкину. РИА Новости сообщали, что Блиновский «находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач». В конце апреля сообщалось о проверке контракта Блиновского с Минобороны: силовиков якобы интересовало, уведомил ли муж «королевы марафонов» следствие о своем статусе обвиняемого и в целом законен ли его контракт с Минобороны. В конце июня стало известно, что МВД объявило его в розыск: по предварительным данным, он разыскивается по статье об уклонении от уплаты налогов. Тогда же Сбербанк подал к нему иск о банкротстве более чем на 7 миллионов.