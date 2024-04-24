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    РИА Новости: Контракт Блиновского с Минобороны проверяют силовики

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    Следователи проверяют, на каких основаниях Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны. Об этом РИА Новости сообщает 24 апреля со ссылкой на источники.

    Силовиков, отмечает агентство, якобы интересует, уведомил ли муж «королевы марафонов» следствие о своем статусе обвиняемого и в целом законен ли его контракт с Минобороны.

    О том, что Блиновский находится в зоне СВО, стало известно 13 апреля. Еще 22 марта паре было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Владимир Путин подписал указ, позволяющий подозреваемым, обвиняемым и осужденным заключать контракты с Минобороны, 24 марта, в тот же день он вступил в законную силу.

    Накануне Блиновский обратился к главе Следственного комитета с просьбой разобраться, почему его не хотят видеть в рядах контрактников.

    Предполагалось, что в зоне СВО Блиновский оказался в том числе ради того, чтобы его супругу освободили из-под стражи — их дети остались без родительского присмотра. 24 апреля суд продлил блогеру содержание в СИЗО до конца июля. Адвокат Блиновской сообщила, что якобы все имущество ее и ее супруга выставлено на продажу.

    Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.

    В январе 2024 года Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО из-за новогодней вечеринки, на которой присутствовал свидетель по ее делу.

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    Комментарии 1

    Зоркий Сокол24 Апр 2024 в 17:53
    Странная сегрегация: только убийцам можно заключать контракты с МО РФ, жульманам и мошенникам нельзя?
    +0−0
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