РИА Новости: Контракт Блиновского с Минобороны проверяют силовики

Следователи проверяют, на каких основаниях Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны. Об этом РИА Новости сообщает 24 апреля со ссылкой на источники.

Силовиков, отмечает агентство, якобы интересует, уведомил ли муж «королевы марафонов» следствие о своем статусе обвиняемого и в целом законен ли его контракт с Минобороны.

О том, что Блиновский находится в зоне СВО, стало известно 13 апреля. Еще 22 марта паре было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Владимир Путин подписал указ, позволяющий подозреваемым, обвиняемым и осужденным заключать контракты с Минобороны, 24 марта, в тот же день он вступил в законную силу.