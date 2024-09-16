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    В Петербурге приостановили работу комбината «Артис-Детское питание» после отравлений на избирательных участках

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    Петроградский районный суд приостановил на три месяца работу комбината «Артис-Детское питание» из-за нарушений, найденных в ходе санитарно-эпидемиологического расследования, сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Поводом для проверок стало массовое отравление на избирательных участках в Адмиралтейском районе Петербурга. Готовые обеды поставляло туда предприятие «Артис-Детское питание». СК возбудил уголовное дело.

    В итоге специалисты заключили, что помещения комбината на Петровском проспекте, 20Р, находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Есть и другие проблемы: недостаток холодильников, отсутствие контроля сроков годности продуктов и так далее. Кроме того, суд установил, что в мясных блюдах были найдены сальмонелла и листерия. В итоге из реализации изъяли свыше 3 тонн непригодной еды.

    Отравления на избирательных участках Петербурга произошли 7 сентября, во второй день голосования. В тот день комплексные обеды от «Артиса» получили 615 человек на 48 УИКах Адмиралтейского и Кировского районов. К вечеру того же дня 8 человек оказались в инфекционной больнице имени Боткина. Всего зарегистрировано 24 случая отравления.

    Кроме того, «Фонтанка» писала, что в нескольких школах Петроградского района возникли перебои с поставками горячего питания. Трудности появились в тех заведениях, которые обслуживает компания «Артис-Детское питание».

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