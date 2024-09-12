Трудности с поставками горячего питания возникли в школах Петроградского района, которые обслуживает компания «Артис-Детское питание»

В нескольких школах Петроградского района возникли перебои с поставками горячего питания. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в районной администрации 12 сентября. Трудности возникли в тех учебных заведениях, которые обслуживает компания «Артис-Детское питание», в отношении которой возбуждено уголовное дело из-за отравления членов избирательных комиссий, охранников и полицейских в Адмиралтейском районе.



Первыми о трудностях с поставками горячего питания «Фонтанке» сообщили родители учащихся школы № 234. Они показали редакции объявление, предупреждающее, что имеет смысл собрать ребенку еды дома, поскольку гарантий, что питание будет в школе, нет.



«У администрации школы нет твердой уверенности, что завтра, 12 сентября, в ОУ будет поставлено горячее питание (завтраки и обеды) и что ОУ сможет обеспечить необходимый режим приема пищи в соответствии с СанПиН. Очень прошу понять, что ОУ в сложившейся ситуации не виновато и что мы делаем все возможное, чтобы ее исправить», — сказано в объявлении.

В администрации Петроградского района сообщили «Фонтанке», что имеет место срыв поставок питания 11 и 12 сентября в нескольких школах района, которые обслуживает компания «Артис-Детское питание». В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями обучающихся отпустили домой после четырехчасового нахождения в школах.



«Мы стараемся максимально проводить работу с родителями, индивидуально всё объяснять и рассказывать о наших действиях. Надеемся на понимание», — отметили в пресс-службе администрации Петроградского района.

