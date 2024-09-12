Трудности с поставками горячего питания возникли в школах Петроградского района, которые обслуживает компания «Артис-Детское питание»

В нескольких школах Петроградского района возникли перебои с поставками горячего питания. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в районной администрации 12 сентября. Трудности возникли в тех учебных заведениях, которые обслуживает компания «Артис-Детское питание», в отношении которой возбуждено уголовное дело из-за отравления членов избирательных комиссий, охранников и полицейских в Адмиралтейском районе.
Первыми о трудностях с поставками горячего питания «Фонтанке» сообщили родители учащихся школы № 234. Они показали редакции объявление, предупреждающее, что имеет смысл собрать ребенку еды дома, поскольку гарантий, что питание будет в школе, нет.
«У администрации школы нет твердой уверенности, что завтра, 12 сентября, в ОУ будет поставлено горячее питание (завтраки и обеды) и что ОУ сможет обеспечить необходимый режим приема пищи в соответствии с СанПиН. Очень прошу понять, что ОУ в сложившейся ситуации не виновато и что мы делаем все возможное, чтобы ее исправить», — сказано в объявлении.
В администрации Петроградского района сообщили «Фонтанке», что имеет место срыв поставок питания 11 и 12 сентября в нескольких школах района, которые обслуживает компания «Артис-Детское питание». В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями обучающихся отпустили домой после четырехчасового нахождения в школах.
«Мы стараемся максимально проводить работу с родителями, индивидуально всё объяснять и рассказывать о наших действиях. Надеемся на понимание», — отметили в пресс-службе администрации Петроградского района.
Накануне стало известно, что в отношении «Артис-Детское питание» составлены протоколы о приостановке деятельности до решения суда. Однако компания продолжила выполнять госконтракты по обслуживанию школ, больниц и детских садов. У «Артис» пять производственных площадок, и отравление на избирательных участках произошло после поставок с одной из них. В компании отмечали, что обслуживают 995 детских садов, 152 школы и 29 больниц.
11 сентября Роспотребнадзор сообщил, что по результатам лабораторных исследований блюд на комбинате «Артис-Детское питание» нашли сальмонеллу, листерию и бактерии кишечной палочки.
Отравления на избирательных участках Петербурга произошли 7 сентября, во второй день голосования. В тот день комплексные обеды от «Артиса» получили 615 человек на 48 УИКах Адмиралтейского и Кировского районов. К вечеру того же дня 8 человек оказались в инфекционной больнице имени Боткина. Всего зарегистрировано 24 случая отравления.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.