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    Выборы

    Восемь человек обратились в Боткина после отравления на избирательных участках в Петербурге

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    В инфекционной больнице имени Боткина оказались восемь обедавших на избирательных участках на второй день выборов в Петербурге. Большинство предпочло ограничиться осмотром.

    Как сообщили «Фонтанке» в больнице, по данным на 19:00 7 сентября, специалисты Боткина приняли семь человек. Все были в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказывались. Позже обратился ещё один, его состояние уточняется.

    Самочувствие работающих на выборах ухудшилось после готовых обедов, которые предлагали в Адмиралтейском и, как уточнили в СК, Кировском районах города.

    «Фонтанка» писала, что члены УИКов, охранники и полицейские почувствовали резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления как минимум в семи избирательных участках. Все ели готовые обеды.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В ведомстве сообщили, что проводят обыски и другие мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства. Судя по видео, проверяют в том числе цех, где готовили обеды.

    UPD: Из восьми обратившихся трое госпитализированы. Все они в стабильном состоянии.

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