Восемь человек обратились в Боткина после отравления на избирательных участках в Петербурге

В инфекционной больнице имени Боткина оказались восемь обедавших на избирательных участках на второй день выборов в Петербурге. Большинство предпочло ограничиться осмотром.

Как сообщили «Фонтанке» в больнице, по данным на 19:00 7 сентября, специалисты Боткина приняли семь человек. Все были в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказывались. Позже обратился ещё один, его состояние уточняется.

Самочувствие работающих на выборах ухудшилось после готовых обедов, которые предлагали в Адмиралтейском и, как уточнили в СК, Кировском районах города.