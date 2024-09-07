Восемь человек обратились в Боткина после отравления на избирательных участках в Петербурге

В инфекционной больнице имени Боткина оказались восемь обедавших на избирательных участках на второй день выборов в Петербурге. Большинство предпочло ограничиться осмотром.
Как сообщили «Фонтанке» в больнице, по данным на 19:00 7 сентября, специалисты Боткина приняли семь человек. Все были в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказывались. Позже обратился ещё один, его состояние уточняется.
Самочувствие работающих на выборах ухудшилось после готовых обедов, которые предлагали в Адмиралтейском и, как уточнили в СК, Кировском районах города.
«Фонтанка» писала, что члены УИКов, охранники и полицейские почувствовали резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления как минимум в семи избирательных участках. Все ели готовые обеды.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В ведомстве сообщили, что проводят обыски и другие мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства. Судя по видео, проверяют в том числе цех, где готовили обеды.
UPD: Из восьми обратившихся трое госпитализированы. Все они в стабильном состоянии.