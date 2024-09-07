    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    771мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur99.19

    В Адмиралтейском районе готовыми обедами отравились сотрудники избирательных комиссий и охранники

    640
    1 комментарий

    Как минимум 10 человек обратились к медикам в Адмиралтейском районе с признаками отравления. Все они работают в эти выходные на выборах.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, в семи избирательных комиссиях Адмиралтейского района члены УИКов, охранники и полицейские почувствовали резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления. Как минимум двух из них повезли в Боткинскую больницу, сообщили в территориальной избирательной комиссии. Речь идет об избирательных участках №9, 15, 18, 24, 36, 37 и других.

    В компании, которая обеспечивает в районе питание, сообщили, что не слышали об отравлении и не могут подтвердить, что именно их обедами кормили членов комиссий и полицейских. Не стал отвечать на вопрос об отравлении и глава района Сергей Оверчук.

    В горизбиркоме «Фонтанке» сообщили, что не знают о ЧП, выборы в районе проходят, как и должны.

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close