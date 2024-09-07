В Адмиралтейском районе готовыми обедами отравились сотрудники избирательных комиссий и охранники

Как минимум 10 человек обратились к медикам в Адмиралтейском районе с признаками отравления. Все они работают в эти выходные на выборах.
Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, в семи избирательных комиссиях Адмиралтейского района члены УИКов, охранники и полицейские почувствовали резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления. Как минимум двух из них повезли в Боткинскую больницу, сообщили в территориальной избирательной комиссии. Речь идет об избирательных участках №9, 15, 18, 24, 36, 37 и других.
В компании, которая обеспечивает в районе питание, сообщили, что не слышали об отравлении и не могут подтвердить, что именно их обедами кормили членов комиссий и полицейских. Не стал отвечать на вопрос об отравлении и глава района Сергей Оверчук.
В горизбиркоме «Фонтанке» сообщили, что не знают о ЧП, выборы в районе проходят, как и должны.