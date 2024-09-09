«Такой шум развернулся, конечно, не на ровном месте». «Артис» продолжил кормить детей в школах и садах, несмотря на уголовное дело

Источник: Донат Сорокин/ТАСС







Санитарно-эпидемиологическое расследование на комбинате «Артис-Детское питание» и приостановление работы по требованию Роспотребнадзора не оставило без питания социальные объекты, которые предприятие обслуживает на основании заключенных госконтрактов. По данным компании, на их попечении находятся 995 детских садов, 152 школы и 29 больниц.



«Везде идёт информация что комбинат закрыт до выяснения. Но сегодня нашим детям обеды отгрузили и сказали оплачивать еду ещё за четыре дня», — рассказал «Фонтанке» внимательный родитель учеников одной из школ в Адмиралтейском районе в понедельник утром. Редакция выяснила: так и должно быть, и никаких нарушений в этом нет.

«Вынесен протокол о временном запрете деятельности. Сегодня передают дела в суд. Его точная дата пока не известна, обычно он назначается в течение трех дней, — передали «Фонтанке» положение дел специалисты, точно знающие о решениях Роспотребнадзора и Следственного комитета. — Окончательно причина отравления не известна, лабораторные исследования продолжаются».

— С точки зрения выполнения госконтрактов мы исполняем их в полном объеме. Все всё получили, в соответствии с госконтрактами, — поделился с «Фонтанкой» представитель топ-менеджмента предприятия.



Как объяснили в «Артисе-детское питание», у компании пять площадок по приготовлению пищи, санитарно-эпидемиологическое расследование проводится в отношении одной, с которой поставлялось питание в УИКи. Однако какая именно, не уточнили.



Всего с этой производственной площадки было отгружено 615 порций в 48 точек, рассказали в «Артисе». Возили на УИКи обычный комплексный обед — рис, салат и рыбное суфле.



— Санитарно-эпидемиологическое расследование — это тайна, но говорить, что это системная история, невозможно. Такой шум развернулся, конечно, не на ровном месте. Ничего хорошего в этом нет, но косвенные данные, которые я вижу, они о каком-то ужасе ужасном не говорят, ни в одной из этих трех точек. По-моему, было 23 обращения, 2 или 3 человека в больнице, и с каких именно точек не понятно, — говорят на предприятии.



Какой именно продукт мог стать причиной отравления, в компании не знают, но отмечают, что проблема может быть в трех местах: в производстве, доставке и в месте потребления. Скорее всего, слабое звено ведомство озвучит компании только на суде — когда расследование будет завершено, а дата суда назначена.



Однако, по мнению источника в отрасли, спровоцировать проблему могло неправильное хранение привезенного на УИК обеда:



— Видимо, они там работали, поставили на солнце, в тепло, например, и ясно, что продукция испортилась.



Обвинить компанию в оказании услуг ненадлежащего качества будет сложно — «Артис-детское питание» подрядились кормить работников избирательных участков на общественных началах, за свой счет и без каких-либо контрактов.



— Это обычная практика. Все комбинаты так делают, еще со времен Советского Союза. Это была наша инициатива. Мы видим свою обязанность помочь, — говорят там.



В компании отметили, что ничего хорошего в произошедшем нет и готовы встретить свою судьбу:



— Надо дождаться результатов расследования. Мы примем любой вывод.



Кормила УИКи и московская RBE Group, которая выкупила у структур семьи Пригожиных комбинат по производству питания в Янино и получила контракты на кормление школьников почти сотни петербургских школ. И даже получила от председателя УИК №2269, который был развернут на базе школы №304 на улице Черняховского, благодарственное письмо. В РБЕ отметили, что избежать казусов с некачественной пищей решают контролем качества продукции:



— У РБЕ большая собственная служба качества, с сотрудниками по всем городам присутствия, в том числе в Петербурге. Эти вопросы мы не доверяем внешним подрядчикам.

