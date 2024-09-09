Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

южн.

 767мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Скандал с едой «Артиса»
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Надо ли рожать «для ипотеки»
Романтика в Петербурге
Квадроберы наступают
Чем кормить зверюшку
Как все подорожало
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Бизнес Общество «Такой шум развернулся, конечно, не на ровном месте». «Артис» продолжил кормить детей в школах и садах, несмотря на уголовное дело

«Такой шум развернулся, конечно, не на ровном месте». «Артис» продолжил кормить детей в школах и садах, несмотря на уголовное дело

808
1 комментарий

Санитарно-эпидемиологическое расследование на комбинате «Артис-Детское питание» и приостановление работы по требованию Роспотребнадзора не оставило без питания социальные объекты, которые предприятие обслуживает на основании заключенных госконтрактов. По данным компании, на их попечении находятся 995 детских садов, 152 школы и 29 больниц.

«Везде идёт информация что комбинат закрыт до выяснения. Но сегодня нашим детям обеды отгрузили и сказали оплачивать еду ещё за четыре дня», — рассказал «Фонтанке» внимательный родитель учеников одной из школ в Адмиралтейском районе в понедельник утром. Редакция выяснила: так и должно быть, и никаких нарушений в этом нет.

«Вынесен протокол о временном запрете деятельности. Сегодня передают дела в суд. Его точная дата пока не известна, обычно он назначается в течение трех дней, — передали «Фонтанке» положение дел специалисты, точно знающие о решениях Роспотребнадзора и Следственного комитета. — Окончательно причина отравления не известна, лабораторные исследования продолжаются».

— С точки зрения выполнения госконтрактов мы исполняем их в полном объеме. Все всё получили, в соответствии с госконтрактами, — поделился с «Фонтанкой» представитель топ-менеджмента предприятия.

Как объяснили в «Артисе-детское питание», у компании пять площадок по приготовлению пищи, санитарно-эпидемиологическое расследование проводится в отношении одной, с которой поставлялось питание в УИКи. Однако какая именно, не уточнили.

Всего с этой производственной площадки было отгружено 615 порций в 48 точек, рассказали в «Артисе». Возили на УИКи обычный комплексный обед — рис, салат и рыбное суфле.

— Санитарно-эпидемиологическое расследование — это тайна, но говорить, что это системная история, невозможно. Такой шум развернулся, конечно, не на ровном месте. Ничего хорошего в этом нет, но косвенные данные, которые я вижу, они о каком-то ужасе ужасном не говорят, ни в одной из этих трех точек. По-моему, было 23 обращения, 2 или 3 человека в больнице, и с каких именно точек не понятно, — говорят на предприятии.

Какой именно продукт мог стать причиной отравления, в компании не знают, но отмечают, что проблема может быть в трех местах: в производстве, доставке и в месте потребления. Скорее всего, слабое звено ведомство озвучит компании только на суде — когда расследование будет завершено, а дата суда назначена.

Однако, по мнению источника в отрасли, спровоцировать проблему могло неправильное хранение привезенного на УИК обеда:

— Видимо, они там работали, поставили на солнце, в тепло, например, и ясно, что продукция испортилась.

Обвинить компанию в оказании услуг ненадлежащего качества будет сложно — «Артис-детское питание» подрядились кормить работников избирательных участков на общественных началах, за свой счет и без каких-либо контрактов.

— Это обычная практика. Все комбинаты так делают, еще со времен Советского Союза. Это была наша инициатива. Мы видим свою обязанность помочь, — говорят там.

В компании отметили, что ничего хорошего в произошедшем нет и готовы встретить свою судьбу:

— Надо дождаться результатов расследования. Мы примем любой вывод.

Кормила УИКи и московская RBE Group, которая выкупила у структур семьи Пригожиных комбинат по производству питания в Янино и получила контракты на кормление школьников почти сотни петербургских школ. И даже получила от председателя УИК №2269, который был развернут на базе школы №304 на улице Черняховского, благодарственное письмо. В РБЕ отметили, что избежать казусов с некачественной пищей решают контролем качества продукции:

— У РБЕ большая собственная служба качества, с сотрудниками по всем городам присутствия, в том числе в Петербурге. Эти вопросы мы не доверяем внешним подрядчикам.

По данным Следкома, 7 сентября 30 человек — сотрудники избиркомов, охранники и полицейские, пострадали из-за отравления. Их самочувствие ухудшилось после готовых обедов, которые предлагали в Адмиралтейском и Кировском районах города, куда поставляла обеды компания «Артис-детское питание». СК возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
hayalci33
9 сентября 2024, 14:55
Как всегда полумеры. Нет ничего важнее госконтракта, суда по статье. Здоровье людей вообще никого не волнует.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30