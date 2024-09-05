Триумф с горчинкой. Рынок школьного питания Петербурга захватил новый игрок, купивший комбинат Пригожина

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На рынке школьного питания емкостью более 10 млрд рублей в год объявился новый лидер. Подвинув старых местных игроков, московская RBE Group получила контракты на питание почти в сотне петербургских школ. Осенью прошлого года именно она выкупила у структур семьи Пригожиных большой комбинат по производству питания в Янино, который при жизни Героя России так и не смог пробиться на рынок школьного питания Петербурга.



Первый блин комом

Триумфальный выход RBE Group на рынок школьного питания омрачился масштабным конфузом. С первого же дня учебного года посыпались жалобы родителей, что дети в школах Центрального, Приморского и Фрунзенского районов остаются без обедов.



— Нам велели детям на всякий случай давать еду с собой, — поделились с «Фонтанкой» мамы учеников 197-й и 365-й школ.

Они отметили, что с этого года детей в их школах обеспечивает горячим питанием RBE Group, причем перед фактом учителя поставили их лишь 3 сентября — рассылкой в родительские чаты.



«Уважаемые родители! С 01.09.24 меняется организатор питания (новый орг. пит. ООО «Единая сеть питания Северо-Запад»). Остатки средств на лицевых счетах детей будут задепонированы, и, в зависимости от того, будет ли достигнута договоренность между старым и новым организаторами питания о переводе этих средств, впоследствии будет выполнен перевод на текущие счета питания или же потребуется их возврат по заявлениям. На данный момент деньги на карту не отправляйте. Вся информация будет позже», — говорилось в сообщении.



Битва за щи На рынке горячего питания московская «РБЕ» не новичок. По данным системы СПАРК, на протяжении нескольких лет компания сотрудничает с РЖД, поставляет еду в московские центры социального обслуживания и больницы.

Кормит компания и военных. Контракт (принес 60 млн рублей прибыли по итогам 2012 года), которого она лишилась 2013 году, без проведения конкурса вернулся к ней же прошлым летом, после того, как Минобороны расторгло контракты с компанией Евгения Пригожина ГК «Конкорд».

По итогам прошлого года 38 госконтрактов (9,2 млрд рублей) принесли «РБЕ» 19,6 млрд рублей выручки.



К Петербургу москвичи уже пробовали подступиться в 2021 году, однако та попытка не увенчалась успехом. Вторая оказалась более удачной. На рынок школьного питания в Петербурге кейтеринговый гигант с 20-летней историей, основанный самарским предпринимателем-миллиардером и чемпионом мира по бодибилдингу Андреем Шокиным, ступил осенью прошлого года.



Интеграция не была безболезненной. Процедуры закупок омрачались жалобами участников и затягивали подведение итогов, однако в конечном счете старичков городского рынка школьного питания — «КП Нева», «Северная столица», «ТД Иванов» и «Артис-детское питание» — обошел RBE Group.



Причем в некоторых случаях — по формальным признакам. Как следует из конкурсного протокола подведения итогов (имеется в распоряжении «Фонтанки»), где заказчиком выступала школа № 253 Приморского района, «Артис-детское питание» из 50 возможных баллов получил ноль по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» и тем самым уступил в гонке RBE Group, получившей от комиссии все 50 баллов.

— Речь вовсе не о том, что наши продукты некачественные. Конкурсные процедуры требуют тщательного оформления документов, и мы допустили ошибку. Претензий не имеем и обжаловать результаты не стали. В конкуренции ничего страшного нет — чем ее больше, тем больше прозрачности и меньше произвола. И не важно, кто кормит, главное, чтобы родители и дети были довольны качеством питания, — интеллигентно пояснил представитель компании «Артис-детское питание», которая кормит 138 школ в Кировском, Петроградском, Пушкинском, Адмиралтейском, Выборгском, Кронштадтском, Колпинском и Московском районах Петербурга.



Окончательно «РБЕ» закрепился в петербургских школах весной 2024-го. Сыграла на руку и покупка у ООО «Комбинат питания» (входит в ГК «Конкорд») фабрики-кухни в Янино. Уже в мае компания объявила, что в зону обслуживания вошла 21 школа Приморского района, в августе (по данным СПАРК) добавились учебные заведения Центрального.



В тройке лидеров по объемам Конкурс среди поставщиков школьного питания на новый учебный год принес (по данным СПАРК) в портфель ООО «РБЕ» контракты на 0,68 млрд рублей с 59 учебными заведениями в Приморском и Центральном районах Петербурга. По числу контрактов, заключенных в 2024 году, он занял место в тройке лидеров после «КП Нева» (120 школ, контракты на 2,62 млрд руб.) и «Артис-детское питание» (67 школ, контракты на 0,8 млрд).

По количеству же школ на обслуживании на этот учебный год «РБЕ» пока что делит четвертое место с «Флориданом». Лидирует тот же «КП Нева» (123 школы, контрактов на сумму 2,7 млрд руб.), за ним следует «Артис-детское питание» с 91 школой (1,1 млрд), замыкает тройку лидеров «Альфа Провиант» — в его портфеле заказов 65 школ, а сумма контрактов перевалила за 1,2 млрд руб.

В самом же «РБЕ» отмечают, что петербургских школ у них на попечении гораздо больше.

«В этом году мы только стартовали в Северо-Западном регионе по этому направлению. Сейчас у нас на обслуживании 89 школ — в Приморском (29), Центральном (44) и Фрунзенском (16) районах, просто все данные пока не загружены в систему. Мы обеспечиваем питанием детишек с 1-го по 4-й класс. Есть два вида питания: комплексы для социально незащищенных и в свободном формате для остальных — первые, вторые блюда, салаты для всей массы школьников, кто старше четвертого класса. Компания обеспечивает приготовление пищи своими силами — в помощь нашим сотрудникам на местах», — поделился в разговоре с «Фонтанкой» представитель RBE Group.



Горячее питание для школьников готовят на фабрике-кухне в поселке Металлострой, в ближайшее время будет запущен тот самый комбинат питания в Янино. Причем оба отношения к питанию по другим бизнесам компании не имеют, подчеркнул собеседник.



Виноваты повара К неприятной ситуации с голодными школьниками на старте нового учебного года компанию привели причины, от нее не зависящие, говорят там.

«Такие вещи, как госконтракт, решаются в последний момент. Мы всегда резервируем для этих целей рабочую силу, логистику. Но случилось так, что часть поваров за сутки до выхода на работу к нам решили уволиться. Держать их мы не имеем права», — поделились в компании.

Добавили неразберихи, говорят в «РБЕ», накладки со стороны системы быстрых платежей «Глолайм»: еда в школьных столовых была, а оплатить ее школьной картой было невозможно. В компании поручились, что к вечеру среды все нестыковки состыковали и все заработало без сбоев.



«Ситуация «не кормят» уже не соответствует действительности», — уверили «Фонтанку» в «РБЕ».

В перспективе холдинг планирует масштабировать бизнес и кратно увеличивать число обслуживаемых учебных заведений:



«Школьное и социальное питание, и вообще работа по федеральным тендерам, — это низкомаржинальный бизнес, и поэтому каждый старается, как может, и только объемом можно каким-то образом гарантировать себе какой-то заработок».

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

