Сальмонелла, кишечная палочка. Что нашли на комбинате питания после массового отравления на выборах в Петербурге

В Роспотребнадзоре рассказали, что нашли при лабораторных исследованиях блюд на комбинате «Артис-Детское питание» после отравлений на избирательных участках в Адмиралтейском районе Петербурга. В их состав вошли сальмонелла и листерия.

Подробности эпидрасследования в отношении «Артис» в городском управлении Роспотребнадзора раскрыли 11 сентября. Всего зарегистрировано 24 случая кишечной инфекции у членов избирательных комиссий и работавших на выборах полицейских.

Комплексные обеды для сотрудников УИК от «Артис-Детское питание» готовили на пищеблоке 93-й школы Пушкинского района. Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил выявили и на комбинате, и на пищеблоке.

«По результатам лабораторных исследований в отобранных пробах сырья, готовых блюд и в смывах выявлена патогенная (сальмонелла, листерия) и условно-патогенная микрофлора (бактерии группы кишечной палочки)», — сообщили в управлении.

В отношении «Артис-Детское питание» составлены протоколы о приостановке деятельности до решения суда. «Фонтанка» писала, что это не помешало комбинату кормить детей в детских садах и школах . Как объяснили на предприятии, санитарно-эпидемиологическое расследование идет в отношении одной площадки, всего же их пять.

Плановую выездную проверку компании проводили в конце прошлого года. По данным Роспотребнадзора, нарушения нашли «в 63% объектов». Компания была оштрафована на 110 тысяч рублей.

«В отношении виновных должностных лиц составлено 49 протоколов, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 275 тысяч рублей», — рассказали в управлении.

Комбинат получил предписание до 15 марта устранить все найденные огрехи, в том числе в технологии приготовления и условиях транспортировки готовых блюд. Проконтролировать лично санинспекторам помешали действующие ограничения на проверки. В управлении отметили, что были вынуждены удовлетвориться документами, в которых было сказано, что всё исполнено.