Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

ю-в.

 758мм 61%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74
Патриарх и форум
Куда спрятать сбережения
Проект «Образование»
Новый путепровод
Какие сейчас стипендии
Пожар на Крестовском
Некрасов и Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Сальмонелла, кишечная палочка. Что нашли на комбинате питания после массового отравления на выборах в Петербурге

Сальмонелла, кишечная палочка. Что нашли на комбинате питания после массового отравления на выборах в Петербурге

1 821
4 комментария

В Роспотребнадзоре рассказали, что нашли при лабораторных исследованиях блюд на комбинате «Артис-Детское питание» после отравлений на избирательных участках в Адмиралтейском районе Петербурга. В их состав вошли сальмонелла и листерия.

Подробности эпидрасследования в отношении «Артис» в городском управлении Роспотребнадзора раскрыли 11 сентября. Всего зарегистрировано 24 случая кишечной инфекции у членов избирательных комиссий и работавших на выборах полицейских.

Комплексные обеды для сотрудников УИК от «Артис-Детское питание» готовили на пищеблоке 93-й школы Пушкинского района. Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил выявили и на комбинате, и на пищеблоке.

Более 3,2 тонны пищевой продукции забраковано. Причинами стали отсутствие маркировки и ненадлежащее хранение.

«По результатам лабораторных исследований в отобранных пробах сырья, готовых блюд и в смывах выявлена патогенная (сальмонелла, листерия) и условно-патогенная микрофлора (бактерии группы кишечной палочки)», — сообщили в управлении.

В отношении «Артис-Детское питание» составлены протоколы о приостановке деятельности до решения суда. «Фонтанка» писала, что это не помешало комбинату кормить детей в детских садах и школах. Как объяснили на предприятии, санитарно-эпидемиологическое расследование идет в отношении одной площадки, всего же их пять.

Плановую выездную проверку компании проводили в конце прошлого года. По данным Роспотребнадзора, нарушения нашли «в 63% объектов». Компания была оштрафована на 110 тысяч рублей.

«В отношении виновных должностных лиц составлено 49 протоколов, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 275 тысяч рублей», — рассказали в управлении.

Комбинат получил предписание до 15 марта устранить все найденные огрехи, в том числе в технологии приготовления и условиях транспортировки готовых блюд. Проконтролировать лично санинспекторам помешали действующие ограничения на проверки. В управлении отметили, что были вынуждены удовлетвориться документами, в которых было сказано, что всё исполнено.

Из более чем двадцати отравившихся в больницу Боткина были госпитализированы пятеро. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В качестве подозреваемой задержали завпроизводством «Артис-Детское питание». Суд ограничил ее свободу запретом определенных действий.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
ProstoZloy
11 сентября 2024, 22:43
Как хочется увидеть проверку Роспотребнадзора на комбинате питания "Кремлевский"! Может быть, после этого проверки станут проводить ДО массовых отравлений, а не ПОСЛЕ?
Майор Пронин
11 сентября 2024, 22:54
Флоридан проверьте.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
Новости компаний
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Новости компаний
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
ТОП 5
Новости компаний
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20