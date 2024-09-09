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    Фигурантку дела об отравлении на избирательных участках в Петербурге отпустили из-под стражи

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    Октябрьский районный суд 9 сентября избрал меру пресечения для Ольги Андриановой, заведующей производством АО «Артис-Детское Питание», чьи обеды якобы стали причиной плохого самочувствия членов избирательных комиссий и полицейских, работающих на выборах в Петербурге. Стражу Андриановой решили не избирать, миновал ее и домашний арест. Судья решила, что подозреваемой хватит запрета определенных действий.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Как уточняет объединенная пресс-служба судов Петербурга, заведующей производством нельзя будет общаться с обвиняемыми, подозреваемыми, потерпевшими и свидетелями по уголовному делу об оказании небезопасных услуг. Ольга Андрианова была освобождена из-под стражи в зале суда.

    Следствие насчитало более десятка УИКов, где люди ели готовое питание от производителя и отравились. В материалах фигурируют как минимум пять пострадавших, хотя ранее в СК сообщали о нескольких десятках. По последним данным, именно пять человек продолжают оставаться в Боткина.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    Комментарии 1

    Митя Антонов09 Сен 2024 в 19:07
    Всё правильно, ещё не известно, чем там они занимались и что ещё могли употребить.
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