Фигурантку дела об отравлении на избирательных участках в Петербурге отпустили из-под стражи

Октябрьский районный суд 9 сентября избрал меру пресечения для Ольги Андриановой, заведующей производством АО «Артис-Детское Питание», чьи обеды якобы стали причиной плохого самочувствия членов избирательных комиссий и полицейских, работающих на выборах в Петербурге. Стражу Андриановой решили не избирать, миновал ее и домашний арест. Судья решила, что подозреваемой хватит запрета определенных действий.
Как уточняет объединенная пресс-служба судов Петербурга, заведующей производством нельзя будет общаться с обвиняемыми, подозреваемыми, потерпевшими и свидетелями по уголовному делу об оказании небезопасных услуг. Ольга Андрианова была освобождена из-под стражи в зале суда.
Следствие насчитало более десятка УИКов, где люди ели готовое питание от производителя и отравились. В материалах фигурируют как минимум пять пострадавших, хотя ранее в СК сообщали о нескольких десятках. По последним данным, именно пять человек продолжают оставаться в Боткина.