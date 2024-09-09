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    Пять человек остаются в Боткинской больнице после отравления на избирательных участках

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    1 комментарий

    Пять человек находятся в инфекционной больнице имени Боткина после отравления на избирательных участках Петербурга. Об этом 9 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе медучреждения.

    «Пять человек госпитализировано, состояние у всех стабильное», — уточнили в больнице.

    Всего с признаками отравления в Боткина обратились 10 человек. Остаться под наблюдением врачей пришлось половине из них.

    Во второй день выборов стало известно, что в семи избирательных комиссиях Адмиралтейского района члены УИКов, охранники и полицейские почувствовали резкую боль в животе, у них началась рвота и другие признаки отравления. В субботу вечером врачи инфекционной больницы приняли семь человек. Все они были в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказались.

    Утром в воскресенье число отравившихся увеличилось в несколько раз. За медицинской помощью обратились 30 человек — сотрудники избиркомов, охранники и полицейские. Их самочувствие ухудшилось после готовых обедов, которые предлагали в Адмиралтейском и Кировском районах города, куда поставляла обеды компания «Артис-Детское питание». СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Заведующую производством отдела питания по изготовлению готовой продукции задержали.

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    Комментарии 1

    ilmwspb205009 Сен 2024 в 17:05
    Функция надзора за безопасностью продуктов явно неэффективна. Я сторонник страховой модели в пожарной безопасности, в эпиднадзоре и в вопросе экзаменов на вождение. Нет никаких доказательств эффективности государства в этих сферах. Травятся, горят и врезаются. А если не видно разницы,то зачем платить больше?
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