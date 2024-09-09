Пять человек остаются в Боткинской больнице после отравления на избирательных участках

Пять человек находятся в инфекционной больнице имени Боткина после отравления на избирательных участках Петербурга. Об этом 9 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе медучреждения.



«Пять человек госпитализировано, состояние у всех стабильное», — уточнили в больнице.

Всего с признаками отравления в Боткина обратились 10 человек. Остаться под наблюдением врачей пришлось половине из них.

Во второй день выборов стало известно, что в семи избирательных комиссиях Адмиралтейского района члены УИКов, охранники и полицейские почувствовали резкую боль в животе, у них началась рвота и другие признаки отравления. В субботу вечером врачи инфекционной больницы приняли семь человек. Все они были в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказались.