Пять человек остаются в Боткинской больнице после отравления на избирательных участках

Пять человек находятся в инфекционной больнице имени Боткина после отравления на избирательных участках Петербурга. Об этом 9 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе медучреждения.
«Пять человек госпитализировано, состояние у всех стабильное», — уточнили в больнице.
Всего с признаками отравления в Боткина обратились 10 человек. Остаться под наблюдением врачей пришлось половине из них.
Во второй день выборов стало известно, что в семи избирательных комиссиях Адмиралтейского района члены УИКов, охранники и полицейские почувствовали резкую боль в животе, у них началась рвота и другие признаки отравления. В субботу вечером врачи инфекционной больницы приняли семь человек. Все они были в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказались.
Утром в воскресенье число отравившихся увеличилось в несколько раз. За медицинской помощью обратились 30 человек — сотрудники избиркомов, охранники и полицейские. Их самочувствие ухудшилось после готовых обедов, которые предлагали в Адмиралтейском и Кировском районах города, куда поставляла обеды компания «Артис-Детское питание». СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Заведующую производством отдела питания по изготовлению готовой продукции задержали.