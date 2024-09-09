Завпроизводством отдела питания «Артис» задержали после отравлений на избирательных участках в Петербурге



По данным следствия, в медучреждения города с признаками кишечной инфекции обратилось около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. Пострадавшие — сотрудники избиркомов, охранники и полицейские. Все они почувствовали резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления.



При проведении осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Судя по видео, проверяли в том числе цех, где готовили обеды. Сейчас деятельность предприятия приостановлена.



Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения. Продолжается проведение следственных действий.



Ранее «Фонтанка» писала, что санитарно-эпидемиологическое расследование на комбинате «Артис-Детское питание» и приостановление работы по требованию Роспотребнадзора не оставило без питания социальные объекты, которые предприятие обслуживает на основании заключенных госконтрактов. По данным компании, на их попечении находятся 995 детских садов, 152 школы и 29 больниц. Какой именно продукт мог стать причиной отравления, в компании не знают, но отмечают, что проблема может быть в трех местах: в производстве, доставке и в месте потребления.

