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Общество Происшествия Завпроизводством отдела питания «Артис» задержали после отравлений на избирательных участках в Петербурге

Завпроизводством отдела питания «Артис» задержали после отравлений на избирательных участках в Петербурге

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1 комментарий

В Петербурге задержали заведующую производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, которую поставляли на избирательные участки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу 9 сентября. Обслуживала УИКи компания «Артис-Детское питание».


По данным следствия, в медучреждения города с признаками кишечной инфекции обратилось около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. Пострадавшие — сотрудники избиркомов, охранники и полицейские. Все они почувствовали резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления.

При проведении осмотра помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Судя по видео, проверяли в том числе цех, где готовили обеды. Сейчас деятельность предприятия приостановлена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения. Продолжается проведение следственных действий.

Ранее «Фонтанка» писала, что санитарно-эпидемиологическое расследование на комбинате «Артис-Детское питание» и приостановление работы по требованию Роспотребнадзора не оставило без питания социальные объекты, которые предприятие обслуживает на основании заключенных госконтрактов. По данным компании, на их попечении находятся 995 детских садов, 152 школы и 29 больниц. Какой именно продукт мог стать причиной отравления, в компании не знают, но отмечают, что проблема может быть в трех местах: в производстве, доставке и в месте потребления.

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Артис-Детское питание Отравление Избирательные участки Задержание
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Комментарии
1
266752848
9 сентября 2024, 16:25
Хотел сорвать выборы по заказу иностранных разведок!
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