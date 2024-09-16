Девушке, залившей зеленкой урну на президентских выборах в Москве, вынесли приговор и освободили из зала суда



Невмянову приговорили к году колонии. Однако юная москвичка не отправится за решетку, ей зачли срок нахождения в СИЗО с 16 марта. Девушку отпустили из зала суда.



Дело Невмяновой рассматривали в особом режиме. Она согласилась со всеми обвинениями и признала вину. По словам девушки, ее заставили совершить преступление телефонные аферисты. Сначала они похитили ее деньги, а затем пообещали вернуть средства в случае выполнения одного условия — порчи бюллетеней.





Алина Невмянова залила урну зеленкой на участке на Алтуфьевском шоссе в столице в первый день президентских выборов, 15 марта 2024 года. Ее сразу же задержали и доставили в подразделение СК, где допросили. На следующий день Невмянову арестовали.



Всего в период выборов правоохранители возбудили 61 уголовное дело. В основном по статьям о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и о воспрепятствовании осуществления прав избирателей. Также полиция зафиксировала 52 факта проноса красящих веществ.

