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Общество Девушке, залившей зеленкой урну на президентских выборах в Москве, вынесли приговор и освободили из зала суда

Девушке, залившей зеленкой урну на президентских выборах в Москве, вынесли приговор и освободили из зала суда

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4 комментария

Бутырский суд Москвы вынес приговор девушке, залившей зеленкой урну на президентских выборах 2024 года. 20-летнюю Алину Невмянову признали виновной в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, пишет РБК в понедельник, 16 сентября.


Невмянову приговорили к году колонии. Однако юная москвичка не отправится за решетку, ей зачли срок нахождения в СИЗО с 16 марта. Девушку отпустили из зала суда.

Дело Невмяновой рассматривали в особом режиме. Она согласилась со всеми обвинениями и признала вину. По словам девушки, ее заставили совершить преступление телефонные аферисты. Сначала они похитили ее деньги, а затем пообещали вернуть средства в случае выполнения одного условия — порчи бюллетеней.


Алина Невмянова залила урну зеленкой на участке на Алтуфьевском шоссе в столице в первый день президентских выборов, 15 марта 2024 года. Ее сразу же задержали и доставили в подразделение СК, где допросили. На следующий день Невмянову арестовали.

Всего в период выборов правоохранители возбудили 61 уголовное дело. В основном по статьям о заведомо ложном сообщении об акте терроризма и о воспрепятствовании осуществления прав избирателей. Также полиция зафиксировала 52 факта проноса красящих веществ.

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Комментарии
4
Mies
16 сентября 2024, 17:49
Произошла чудовищная ошибка! Простите меня 😂
prosto korsak
16 сентября 2024, 18:03
Гуманно. А мог бы суд признать Невмянову невменяемой и на принудительное лечение определить.
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