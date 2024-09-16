Президент Yamaha Motor получил ножевое ранение. Под подозрением его дочь

Глава японского мотопроизводителя Yamaha Motor Ёсихиро Хидака был ранен ножом в своем доме в городе Ивата. Полиция задержала его дочь, сообщает 16 сентября агентство Kyodo.



По данным местной полиции, около 3 часов ночи 33-летняя дочь президента Yamaha Хана позвонила по телефону экстренной службы и сообщила, что отец ее ударил. Сотрудники полиции прибыли на место и обнаружили Ёсихиро с ножевым ранением руки. Мужчина сообщил правоохранителям, что на него напали, пока он спал, передает ТАСС со ссылкой на газету Asahi.

Хана была задержана по подозрению в попытке убийства отца кухонным ножом. Сообщается, что она звонила в полицию и накануне вечером. Правоохранители устанавливают подробности. Известно, что дочь не работала и жила с отцом.