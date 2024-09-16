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    Президент Yamaha Motor получил ножевое ранение. Под подозрением его дочь

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    5 комментариев

    Глава японского мотопроизводителя Yamaha Motor Ёсихиро Хидака был ранен ножом в своем доме в городе Ивата. Полиция задержала его дочь, сообщает 16 сентября агентство Kyodo.

    По данным местной полиции, около 3 часов ночи 33-летняя дочь президента Yamaha Хана позвонила по телефону экстренной службы и сообщила, что отец ее ударил. Сотрудники полиции прибыли на место и обнаружили Ёсихиро с ножевым ранением руки. Мужчина сообщил правоохранителям, что на него напали, пока он спал, передает ТАСС со ссылкой на газету Asahi.

    Хана была задержана по подозрению в попытке убийства отца кухонным ножом. Сообщается, что она звонила в полицию и накануне вечером. Правоохранители устанавливают подробности. Известно, что дочь не работала и жила с отцом.

    В компании Yamaha Motor не стали комментировать ситуацию, заявив, что это частное дело и расследование еще ведется, добавляет Kyodo.

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    ЯпонияYamahaНожевое ранение
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    Комментарии 5

    Zet16 Сен 2024 в 17:13
    япона мать...
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