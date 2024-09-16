Кабмин одобрил проект о запрете усыновления детей в страны, где разрешена смена пола

Кабмин поддержал законопроект о запрете усыновления детей из РФ иностранцами, в странах которых разрешена смена пола. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает ТАСС.



Как указано в документе, кабмин одобрил проект, предполагающий запрет на усыновление и опекунство гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Тем не менее правительство РФ отметило, что документ необходимо доработать при подготовке проекта к рассмотрению Госдумой во втором чтении.



Напомним, в 2022 году спикеру Госдумы Вячеславу Володину направили законопроект, предлагающий запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданам недружественных государств. Его внесли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

