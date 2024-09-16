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    Кабмин одобрил проект о запрете усыновления детей в страны, где разрешена смена пола

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    Кабмин поддержал законопроект о запрете усыновления детей из РФ иностранцами, в странах которых разрешена смена пола. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает ТАСС.

    Как указано в документе, кабмин одобрил проект, предполагающий запрет на усыновление и опекунство гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Тем не менее правительство РФ отметило, что документ необходимо доработать при подготовке проекта к рассмотрению Госдумой во втором чтении.

    Напомним, в 2022 году спикеру Госдумы Вячеславу Володину направили законопроект, предлагающий запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданам недружественных государств. Его внесли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

    По мнению председателя нижней палаты Вячеслава Володина, законопроект считается логичным продолжением деятельности по защите детей и традиционных ценностей. Запрет распространяется на все страны, где разрешена смена пола — как медицинская, так и исключительно на бумаге. В списке Володина оказалась Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Британия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Эстония «и другие страны».

    В июле 2023 года в России вступил в силу закон о запрете смены пола, его подписал президент РФ Владимир Путин. Под запрет попали как хирургические вмешательства, так и гормональная терапия. Кроме того, трансгендерным людям запретили становиться усыновителями или опекунами.

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