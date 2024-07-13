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    Госдума намерена запретить усыновление россиян в страны, где разрешена смена пола

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    6 комментариев

    Госдума начала рассматривать законопроект, который запрещает усыновление и опекунство гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Об этом 13 июля сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

    Законопроект Володин считает логичным продолжением деятельности по защите детей и традиционных ценностей. Предлагается запретить усыновление гражданами всех стран, где разрешена смена пола — как медицинская, так и исключительно на бумаге.

    В списке Володина Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Британия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Эстония «и другие страны».

    «Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах», — считает спикер нижней палаты.

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    Комментарии 6

    Sonata13 Июл 2024 в 12:26
    Лучше бы своей родне запретили ездить в эти страны на учёбу, лечение и проживание. Мало ли что...
    +0−0
    28249655313 Июл 2024 в 12:23
    В РФ больше 20 лет можно было сменить пол, официально со всеми документами. У нас было одно из самых прогрессивных законодательств в своё время.
    +0−0
    HappySkull13 Июл 2024 в 12:19
    "Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы"
    +0−1
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