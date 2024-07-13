Госдума намерена запретить усыновление россиян в страны, где разрешена смена пола

Госдума начала рассматривать законопроект, который запрещает усыновление и опекунство гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Об этом 13 июля сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Законопроект Володин считает логичным продолжением деятельности по защите детей и традиционных ценностей. Предлагается запретить усыновление гражданами всех стран, где разрешена смена пола — как медицинская, так и исключительно на бумаге.

В списке Володина Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Британия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Эстония «и другие страны».