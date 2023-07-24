Путин подписал закон о запрете смены пола в России

В понедельник, 24 июля, в России вступает в силу закон о запрете на операции по смене пола. Соответствующий документ с подписью президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения коснулись действующего закона об основах охраны здоровья граждан, в котором появилась новая статья, запрещающая медицинское вмешательство по смене пола. Речь идет как о хирургическом вмешательстве, так и о лекарственной терапии.
Под исключения попадают вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий и пороков развития, связанных с нарушением формирования половых органов у несовершеннолетних. Утверждать такую операцию будет врачебная комиссия медицинских организаций, подведомственных Минздраву РФ.
Также с 24 июля смена пола одним из супругов является основанием для прекращения брака. Сменившие пол россияне не смогут усыновлять детей и становиться опекунами.
Еще на стадии первого чтения позиции Минздрава и Госдумы разошлись. Министерство направило отзыв с критикой, напоминая о возможном росте суицидов среди лиц, которые не смогут сменить пол. Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин отказался рассматривать какие-либо поправки и призвал Минздрав не прикрываться заботой о людях. «Заботиться надо, если хотите, запретив весь этот блуд», — заявлял Володин.
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