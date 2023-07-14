Первая ступенька в ад отменяется. Как Госдума принимала закон о «запрете смены пола»

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Окончательное принятие закона «о запрете смены пола» заняло у депутатов Госдумы немногим более 10 минут. За это время успели обсудить спасение от пути в ад, вспомнить о США и пристыдить Минздрав — за то, что там вообще разрешали делать трансгендерным людям операции.



Принятый 14 июля законопроект предусматривает запрет на смену документов, гормональную терапию, хирургические вмешательства (за исключением «врожденных аномалий»), запрет становиться опекунами или усыновителями и аннулирование брака в том случае, если один из супругов совершил трансгендерный переход.



Заседание нижней палаты парламента началось с того, что Минздрав попросили не использовать коды МКБ-11, которые либерализуют недопустимое. Дело в том, что в новой версии Международной классификации болезней трансгендерность больше не считается заболеванием: её перенесли из раздела с расстройствами личности в «состояния, относящиеся к сексуальному здоровью». Переходить на выпущенную в 2018 году МКБ-11 в России все равно собираются — в 2025 году.



— Мы настоятельно просим Минздрав… Олег Олегович, доброе утро! — председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев сделал паузу и кивнул замминистра здравоохранения Олегу Салагаю. — При внедрении классификационных кодов Международной классификации болезней номер 11 не использовать коды, которые либерализуют педофилию, транссексуал… И так далее.

По словам Башанкаева, «классификация классификацией», но традиционные ценности важнее: «У нас есть наши российские семьи, и либерализация подобных явлений может быть первой ступенькой на дороге в ад».



Расхождения в позициях Минздрава и Госдумы проявили себя еще во время первого чтения законопроекта. К нему министерство подготовило отзыв с критикой, в котором сулило стране рост суицидов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин такие откровения не оценил и сказал, что ко второму чтению видеть никаких поправок не хотел бы. И заботой о людях тут, как заявил Володин, прикрываться нечего: «Заботиться надо, если хотите, запретив весь этот блуд».

После слов об МКБ-11 Минздраву сразу же передали еще одну просьбу — на этот раз лично от депутата Нины Останиной — отменить подзаконные акты, которые разрешали операции и прием гормонов. Замминистра Олег Салагай значительную часть своего ответа посвятил благодарностям депутатам.



— Глубокоуважаемый Вячеслав Викторович, глубокоуважаемые коллеги! Прежде всего разрешите поблагодарить Государственную думу за проведённую работу. Работа была очень внимательной, было учтено очень много, проработано очень много медицинской информации, очень много профессиональных мнений…



От критики благодарности (как и заверение, что ненужные теперь подзаконные акты будут отменены) не спасли. Володин посоветовал Минздраву осознать всю свою ответственность, ведь все трансгендерные переходы совершались именно с их легкой руки. «Остается вопрос, зачем их (акты. — Прим. ред.) принимали», — сурово заявил председатель Госдумы, после чего перешел к статистике Соединенных Штатов. Эти цифры, по задумке Володина, должны были показать всю глубину проблемы.



«Доля трансгендеров среди несовершеннолетних в три раза больше стала, чем среди взрослых. Это говорит о том, что пропаганда, разрешительные документы, законы <...> привели к тому, что в Соединённых Штатах Америки сегодня трансгендеров, по данным за 2022 год, 1 млн 640 тыс. человек старше 13 лет. В том числе 1 млн 300 взрослых», — стращал Володин. Цифры по детям председатель Госдумы тоже привел — 340 тысяч, или полтора процента, подростков в возрасте от 13 до 17 лет: «Коллеги, вот что могло произойти и у нас, если бы только мы не вышли на принятие закона, который должен остановить смену пола». Других вариантов, по словам Володина, нет, ведь иначе «ничего, кроме Содома, [в стране] не останется».



Статистика по РФ прозвучала отдельно. Возможно, пауза была выдержана, чтобы такие разные цифры не звучали рядом: «На сегодняшний день в России 2.990 случаев смены пола на основании приказа Минздрава. <...> Поэтому, осознавая свою ответственность перед гражданами и перед страной, мы сегодня с вами, коллеги, принимаем законопроект».



Коллеги приняли. 358 голосов «за», воздержавшихся и выступивших против не было.

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»