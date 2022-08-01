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    «Не отвечает национальным интересам». В Госдуме хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять детей из РФ

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    В России могут запретить усыновлять и передавать под опеку детей-сирот семьям из недружественных стран. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — за правду»).

    Документ появился 1 августа в думской электронной базе и направлен спикеру нижней палаты Вячеславу Володину.

    «Законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

    Авторы инициативы объясняют это тем, что передача российских детей на воспитание гражданам из недружественных стран, «очевидно, не отвечает национальным интересам нашей страны». Депутаты утверждают, что «коллективный Запад» долгие годы «подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности».

    Сейчас в российских семьях воспитываются 455 866 детей-сирот, а доля усыновления иностранцами падает с каждым годом, сказано в документе. Так, в 2021 году иностранными гражданами было усыновлено 69 детей-сирот, в 2020-м — 38, тогда как в 2017 было 380.

    Отмечается, что в 2010 году, до принятия «закона Димы Яковлева», иностранцы усыновили 3 355 детей-сирот из России.

    Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» назван в память об усыновлённом американцами мальчике Диме Яковлеве, который погиб в 2008 году, когда приемный отец оставил его в машине на солнцепёке. После принятия документа было сорвано усыновление десятков сирот — до этого иностранные граждане, особенно из США, охотно забирали детей из России. Зачастую их не останавливали тяжёлые заболевания. Тем не менее закон позиционируется как «защитный» и, по мнению идеологов, оберегает детей от жестокости.

    В марте 2022 года этот закон был расширен и теперь касается не только граждан США, но и любых других иностранных государств. Однако поправки не затрагивают вопросов усыновления иностранцами.

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