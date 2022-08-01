«Не отвечает национальным интересам». В Госдуме хотят запретить гражданам недружественных стран усыновлять детей из РФ

В России могут запретить усыновлять и передавать под опеку детей-сирот семьям из недружественных стран. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — за правду»).

«Законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке .

Авторы инициативы объясняют это тем, что передача российских детей на воспитание гражданам из недружественных стран, «очевидно, не отвечает национальным интересам нашей страны». Депутаты утверждают, что «коллективный Запад» долгие годы «подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности».

Сейчас в российских семьях воспитываются 455 866 детей-сирот, а доля усыновления иностранцами падает с каждым годом, сказано в документе. Так, в 2021 году иностранными гражданами было усыновлено 69 детей-сирот, в 2020-м — 38, тогда как в 2017 было 380.



Отмечается, что в 2010 году, до принятия «закона Димы Яковлева», иностранцы усыновили 3 355 детей-сирот из России.