Российская армия освободила еще два населенных пункта в Курской области, сообщает 16 сентября Минобороны РФ. Речь идет о поселениях Успеновка и Борки.
«Подразделения группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки», - заявили в ведомстве.
По данным Минобороны, ВС РФ атаковали противника в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского. В то же время группировка «Север» смогла отразить пять контратак ВСУ. Противник был остановлен и при попытке пересечь границу.
За сутки, по данным ведомства, потери ВСУ составили более 350 бойцов и 13 единиц бронетехники.
Напомним, ранее Минобороны сообщало, что российская армия освободила десять населенных пунктов в Курской области.
Минобороны: ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области
Российская армия освободила еще два населенных пункта в Курской области, сообщает 16 сентября Минобороны РФ. Речь идет о поселениях Успеновка и Борки.
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