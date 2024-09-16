«Большинство клиентов просто уходят». Борьба власти против вейперов повысила цены в 3–5 раз

Власти нашли новый и, судя по прогнозам, эффективный способ борьбы с вейперами — введение минимальных розничных цен. Теперь стоимость «одноразок» и жидкостей для вейпов вырастет в три, а то и в пять раз на отдельные позиции. Производители пророчат серьезное падение спроса — вплоть до закрытия точек. Кто выиграет от новых мер — здоровье россиян или нелегалы — в тексте «Фонтанки».



Почему подорожали вейпы

Закон «о вейпах» Госдума приняла еще весной прошлого года. Тогда законодатели запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним и попытались ограничить продажу жидкостей для вейпов с привлекательными ароматизаторами и добавками. С последним не срослось — на полках все еще полно «жижи» всех вкусов, от банана до заморского ледяного личи. Прошлым летом предприняли новый шаг — торговать электронными устройствами с никотином разрешили только в магазинах и павильонах с закрытыми витринами.



Но закрытые витрины потребителя не остановили, так что решили бить никотинозависимых по самому больному — по кошельку. С 1 сентября вступили в силу новые требования к продаже табачной продукции — соответствующее постановление правительство утвердило еще в марте. Для жидкостей для вейпов, стиков и «одноразок» ввели минимальные розничные цены, дешевле которых продавать эти товары будет нельзя. Напомним, что занижение государственных цен — административное правонарушение, за которое юрлицо могут оштрафовать на сто тысяч рублей (КоАП, ст. 14.6).



Так, минимальные розничные цены на табачную продукцию теперь зависят не только от ставки акциза и НДС, но и от повышающего коэффициента. Согласно постановлению, для продукции с нагреваемым табаком он равен 1,8. Конкретные цены подсчитал Минсельхоз. В сообщении ведомства от 12 августа сказано, что минимальная цена 1 мл жидкости в картридже или капсуле — 76 рублей, во флаконах — 60 рублей, а в одноразовых сигаретах — 101 рубль. Правда, Минсельхоз тогда уточнял, что по новым ценам производители заживут с 8 сентября, а не с первого. Прежде в России минимальная розничная цена была установлена только для обычных сигарет — с 2024 года она составляет 129 рублей.



Повышение цен связано с увеличением акциза более чем на 100% в 2024 году. Само по себе введение контроля минимальных розничных цен — мера хорошая, но при текущих акцизах спроса на жидкости не будет, считает один из игроком рынка Евгений Белявский. «Традиционная vape розница с таким контролем вымрет», — подчеркнул он.



Сколько теперь стоят вейпы

«Фонтанка» ознакомилась с новыми ценами на сайте одного из популярных производителей. Теперь 30 мл почти любой жидкости для электронных сигарет стоит 1800 рублей. Чуть менее шокирующие цены — за меньшие объемы. За 600 рублей можно купить флакон 10 мл, за 1200 — 20 мл. Все по расчетам Минсельхоза — 60 рублей за 1 мл.

Раньше 30 мл в среднем обходились в 350–550 рублей, в зависимости от фирмы.



«Пока живем»

«Фонтанка» обошла порядка двадцати точек продажи электронных сигарет. В большинстве цены старые, продавцы — напряженные, прогнозы — разнятся.



В одной из точек сети Vape Club рассказали, что пока жидкости дорожают «потихоньку» — на 20–30 рублей. В зависимости от марки за флакон берут от 440 до 790 рублей. В другой точке сети, в двух минутах ходьбы от первой, предупредили, что в понедельник, 16 сентября, на них свалится новый прайс-лист, и уже тогда цены будут поднимать чуть ли не в пять раз.

«Вырастут намного. Баночка одной из марок в 30 мл будет стоить 2390 рублей», — предупредил продавец. При этом на сайте магазина жидкость для вейпа уже стоит 1801 рубль.



В Vape Time ограничились коротким комментарием: «Пока живем». В Vape Zone рассказали, что где-то новые ценники уже стоят, но в магазинах сети пока без изменений. «Продавцам больше ничего не говорят», — отметили в одной из точек. В другом магазине сети с прежними ценами ответили философски: «Если все серьезно, то в ближайшее время мы об этом узнаем».



В точках «Кинг Табак» и Vape Store, которые посетил корреспондент «Фонтанки» цены тоже пока не повышали, но это пока. «В некоторых магазинах уже поднялись [цены], и у нас в любом случае будут — раза в три, в четыре», — рассказал продавец Vape Store. В одном из несетевых магазинов на Васильевском острове с табличкой «VAPE» в принципе не знали о грядущем повышении цен. «Может, со следующей поставки будет по новым ценам», — предположили там. В магазине «Табак» на Приморской тоже торгуют по старым ценам, но морально готовятся: говорят, уже приходят посетители и жалуются, что в другом магазине купили жижу за две тысячи рублей.



В «МосТабаке» заявили, что цены повысили пока частично — на прилавках все еще можно найти жидкости за 500–600 рублей. «Постепенно будем повышать», — объяснил продавец. На вопрос, когда взлетит стоимость, он ответил: «До вечера доживем».



«Больше половины клиентов просто уходят»

По новым правилам и ценам уже живет как минимум одна из точек «Папироска.рф». «1800 — это единственный ценник», — рассказывает продавец. По его словам, 1 сентября, когда только-только ввели новые меры, жижа в магазине стоила 2305 рублей, чуть позже цены снизили.



— А люди готовы покупать за 1800?



— А вы как думаете?



— Если везде повысят, то что делать.



— Вот именно — если везде повысят. Больше половины клиентов просто уходят. Ищут, где подешевле. Те, кто не повышает, либо тянут время, либо торгуют паленкой, — предположил продавец. — И тут палка о двух концах. По дешевке можно нарваться на такое, что ой-ой-ой. А варить паленую жижу непонятно из чего уже давно начали.



Представители одной из розничных сетей анонимно рассказали «Фонтанке», что спрос на товар в нелегальных точках уже превышает спрос на сертифицированную продукцию в несколько раз. По словам производителей, проблема в том, что контролируются в основном легальные производители, импортеры и розничные магазины: к примеру, одно из крупных производств жидкостей для вейпов ООО «Мануфактура» получило лицензию, но быстро закрылось, потому что не выдержало постоянных проверок. Более того, до введения минимальных цен большим спросом пользовались безникотиновые жидкости, которые не попадали под высокие акцизы. Теперь жидкости перестали продаваться в принципе.



«Государство однозначно душит легальный сектор, конкуренция с черным сегментом возможна если бы ставка акциза и минимальные цены были ниже, а когда разница в цене за флакон в 30 мл условно 1500 рублей, то конкурировать невозможно. При сохранении такого же контроля, к концу году количество легальных розничных точек снизится до минимума», — рассказали «Фонтанке» представители розницы.



Если точки начнут закрываться, то это станет проблемой не только для курильщиков, но и для собственников помещений. Вейп-шопов в Петербурге, судя по данным Яндекс Карт — почти 1400 штук. Для сравнения: кофеен — 1868. Так что розничные сети по продаже электронных сигарет — одни из самых активных арендаторов в стритритейле, которые, если опасения игроков рынка подтвердятся, вскоре могут освободить серьезную долю помещений в городе, что может привести к падению цен в сегменте малых помещений стритритейла.

Среди очевидных выгодоприобретателей борьбы с вейпами — производители традиционных сигарет. Мода на «парение» уже привела к резкому спаду спроса на продукцию табачных фабрик. Так, по данным Минздрава, в 2023 году официальные продажи сигарет и папирос в России рухнули с 1,46 до 1,0 тыс. штук на душу населения. В Петербурге же розничные продажи сигарет в прошлом году и вовсе упали почти вдвое, из-за чего по объемам потребления на душу населения город снизился с четвертого сразу на 56 место среди регионов России. Правда, кроме моды на вейпы этот результат можно было бы объяснить и резким ростом объемов контрафактных продаж табачных изделий.