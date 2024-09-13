ВСУ атаковали ракетами HIMARS производственный участок в ДНР. Погибли трое мужчин

В поселке Новотроицкое Волновахского муниципального округа при обстреле производственного участка погибли трое мужчин 1978, 1981 и 1985 годов рождения, сообщил 13 сентября глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, обстрел случился 12 сентября в 21:15. ВСУ атаковали ракетами HIMARS участок Новотроицкого рудоуправления. «Повреждена строительная техника», — добавил Денис Пушилин.

Также глава ДНР сообщил, что 12 сентября жертвами обстрелов стали шесть человек. Речь идет о четверых погибших и двух раненых.



Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что при обстреле рынка в Донецке погибли три человека. Еще пятеро получили ранения.

