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Происшествия ВСУ атаковали ракетами HIMARS производственный участок в ДНР. Погибли трое мужчин

ВСУ атаковали ракетами HIMARS производственный участок в ДНР. Погибли трое мужчин

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В поселке Новотроицкое Волновахского муниципального округа при обстреле производственного участка погибли трое мужчин 1978, 1981 и 1985 годов рождения, сообщил 13 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, обстрел случился 12 сентября в 21:15. ВСУ атаковали ракетами HIMARS участок Новотроицкого рудоуправления.

«Повреждена строительная техника», — добавил Денис Пушилин.

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Также глава ДНР сообщил, что 12 сентября жертвами обстрелов стали шесть человек. Речь идет о четверых погибших и двух раненых.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что при обстреле рынка в Донецке погибли три человека. Еще пятеро получили ранения.

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Денис Пушилин ДНР Обстрел ВСУ
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