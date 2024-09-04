При обстреле рынка в Донецке погибли три человека. Еще пятеро ранены

ВСУ атаковали рынок «Сокол» в Кировском районе Донецка, сообщает 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин. В результате артиллерийского обстрела погибли двое мужчин и женщина. Ранены пять человек.

Также Пушилин рассказал, что в поселке шахты имени Абакумова при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника пострадала 20-летняя девушка.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил глава ДНР.

По словам Пушилина, в результате обстрела повреждены два автобуса.