При обстреле рынка в Донецке погибли три человека. Еще пятеро ранены

ВСУ атаковали рынок «Сокол» в Кировском районе Донецка, сообщает 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин. В результате артиллерийского обстрела погибли двое мужчин и женщина. Ранены пять человек.
Также Пушилин рассказал, что в поселке шахты имени Абакумова при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника пострадала 20-летняя девушка.
«Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил глава ДНР.
По словам Пушилина, в результате обстрела повреждены два автобуса.
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