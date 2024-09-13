Wildberries хочет отсудить у компании Владислава Бакальчука 27 млрд руб.

Wildberries рассчитывает отсудить у «ВБ Девелопмент» около 27 млрд рублей, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РВБ (объединенную компанию Wildberries и Russ). Причиной стало невыполнение обязательств по более чем 60 договорам.
Сообщается, что Wildberries перечислила компании «ВБ Девелопмент» авансовые платежи, однако она не предоставила документы, которые подтверждали ли бы оказание услуг и выполнение работ. Wildberries направила в «ВБ Девелопмент» претензию, в которой просит отчитаться по платежам. В ином случае компания в течение 5 рабочих дней должна вернуть все авансовые платежи.
В объединенной компании Wildberries и Russ отметили, что, если претензия останется без внимания, дело дойдет до суда.
Напомним, учредитель компании «ВБ Девелопмент» — Владислав Бакальчук. Фирма занималась строительством складов. Ранее Wildberries заморозила реестр платежей подрядчикам на сумму 1 млрд. Как результат, возведение складов было остановлено.
В пресс-службе Wildberries сообщали, что выплаты приостановлены, так как фирма Бакальчука должна головной компании более 30 млрд рублей и не выполняет обязательств по ранее заключенным контрактам. Сейчас РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) изучает возможность передачи контрактов другому подрядчику.