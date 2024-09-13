Wildberries хочет отсудить у компании Владислава Бакальчука 27 млрд руб.

Wildberries рассчитывает отсудить у «ВБ Девелопмент» около 27 млрд рублей, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РВБ (объединенную компанию Wildberries и Russ). Причиной стало невыполнение обязательств по более чем 60 договорам.

Сообщается, что Wildberries перечислила компании «ВБ Девелопмент» авансовые платежи, однако она не предоставила документы, которые подтверждали ли бы оказание услуг и выполнение работ. Wildberries направила в «ВБ Девелопмент» претензию, в которой просит отчитаться по платежам. В ином случае компания в течение 5 рабочих дней должна вернуть все авансовые платежи.