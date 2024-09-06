«Последовательно уничтожают семейный бизнес». Бакальчук пророчит Wildberries потерю до 70% прироста из-за приостановки строительства складов

Компания Wildberries может потерять до 70% прироста из-за приостановки строительства складов, рассказал «Фонтанке» Владислав Бакальчук. Ранее компания заблокировала реестр платежей, предназначенный для расчетов с субдподрядчиками.



Wildberries заморозила реестр платежей подрядчикам на сумму 1 млрд рублей без объяснения причин. Строительство складов было остановлено, среди самых крупных объектов — склады в Чите, Екатеринбурге, Иваново и Саратове. Также заморозилось строительство одного логистического центра в Белоруссии и двух — в Казахстане. Складские помещения должны были быть сданы в эксплуатацию в 2024–2025 годах.



Владислав Бакальчук рассказал «Фонтанке», что все складские помещения, введенные в эксплуатацию за последние несколько лет, были построены именно компанией «ВБ Девелопмент». Ее единственный учредитель — сам Владислав.



«Считаю, что братья Мирзоян последовательно уничтожают наш семейный бизнес. Решение заморозить строительство складов в условиях жесткого дефицита мест хранения товаров — это не только недальновидно, но и опасно для бизнеса. Ничем другим, кроме целенаправленного уничтожения Wildberries, я это назвать не могу», — рассказал Владислав Бакальчук «Фонтанке».



Также он подчеркнул, что имеющегося объема складских помещений уже не хватает. Дефицит мест хранения повышает расходы продавцов на прием товаров и сроки доставки для покупателей, заявил Владислав.



При этом в пресс-службе Wildberries подчеркнули, что приостановили выплаты субподрядчикам «ВБ Девелопмент» по вполне весомой причине — фирма Владислава Бакальчука должна головной компании более 30 млрд рублей и не выполняет обязательства по ранее заключенным контрактам. Сейчас ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) рассматривает вопрос о передаче всех контрактных обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику, чтобы завершить строительство в срок и выполнить свои обязательства перед регионами.



Сам Владислав Бакальчук назвал информацию о задолженности объявленной против него «информационной войной» и добавил, что кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов.

