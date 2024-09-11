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    Экс-следователю Тамбиеву, обвиняемому в получении огромных взяток деньгами и биткоинами, просят назначить 20 лет колонии

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    Гособвинитель попросил назначить 20 лет колонии строгого режима бывшему руководителю следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, 35-летнему майору юстиции Марату Тамбиеву, сообщает 11 сентября РИА Новости. Ему вменяют десять эпизодов получения взяток: речь идет о более чем 1,5 млн долларов и 2718 биткоинах (7,3 млрд рублей). По версии следствия, Тамбиев хотел получить еще 1,3 млн долларов. Также его обвиняют в четырех попытках получить взятку и превышении должностных полномочий.

    Сейчас по делу Тамбиева в Балашихинском городском суде Московской области проходят прения сторон. Гособвинитель, помимо лишения свободы, попросила назначить экс-следователю штраф в размере 500 млн рублей.

    По данным следствия, его сообщником выступала бывший следователь, старший лейтенант, 27-летняя Кристина Ляховенко. Ей вменяют одну взятку, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств по уголовному делу.

    Следствие утверждает, что во время расследования дела хакерской группировки Infraud Organization Тамбиев вымогал у фигурантов деньги и биткоины. В итоге обвиняемые пожаловались на него в ФСБ. Экс-глава следственного отдела был задержан в марте 2022 года. Затем под подозрение попала Кристина Ляховенко. Вины в преступлениях бывшие следователи не признают, а получение денег отрицают. «Фонтанка» подробно писала об этом деле.

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    Марат ТамбиевГособвинительСКРПолучение взятки
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    5743378911 Сен 2024 в 14:46
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