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    Фото дня. Петербург радостно встречает культурный форум

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    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге открывается Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Утром 11 сентября — в «нулевой» день форума — с лекцией на его заглавную тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» выступает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Мариинский дворец съехались представители власти и Русской православной церкви. Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия лично встретил глава дирекции форума Владимир Кехман.

    Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 11 по 14 сентября. Его главной площадкой станет Восточное крыло Главного штаба Государственного Эрмитажа.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

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