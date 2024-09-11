Фото дня. Петербург радостно встречает культурный форум

В Петербурге открывается Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Утром 11 сентября — в «нулевой» день форума — с лекцией на его заглавную тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» выступает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Мариинский дворец съехались представители власти и Русской православной церкви. Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия лично встретил глава дирекции форума Владимир Кехман.
Форум объединенных культур проходит в Петербурге с 11 по 14 сентября. Его главной площадкой станет Восточное крыло Главного штаба Государственного Эрмитажа.