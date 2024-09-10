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    Лукашенко: «По политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет»

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    1 комментарий

    В Белоруссии нет политических статей и политзаключенных, которые были бы по ним осуждены. Об этом 10 сентября заявил президент Александр Лукашенко государственному информагентству БелТА.

    «Ну сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто», сказал глава государства, комментируя недавнее помилование осужденных за «преступления протестной направленности». В сентябре Лукашенко подписал указ об освобождении 30 человек, которые «признали вину, раскаялись и обещали впредь не нарушать закон». Ранее он также помиловал осужденных за аналогичные преступления 14 женщин и 16 мужчин, у которых были серьезные заболевания.

    Лукашенко подчеркнул, что это были его решения, у которых были конкретные причины: «Кто-то заболел <...> кто-то вообще уже опасности не представляет, кто-то вообще одурел, мозги повернулись у него — он там вышел чего-то переворачивать на улицах Минска. Чего их держать, кормить за государственный счет. Мы ох отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов».

    Тем не менее, он отказался называть этих людей политическими заключенными и добавил, что «оппоненты за рубежом» совсем не рады их освобождению: «Чем больше кто-то здесь будет находиться в местах не столь отдаленных, тем лучше для них».

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    Александр ЛукашенкоПолитзаключенныеБелоруссия
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    Комментарии 1

    alexadmin10 Сен 2024 в 14:35
    Просто какие-то негодяи не выдерживали мук совести и вешались в лесу.
    +3−0
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