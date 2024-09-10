Лукашенко: «По политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет»

В Белоруссии нет политических статей и политзаключенных, которые были бы по ним осуждены. Об этом 10 сентября заявил президент Александр Лукашенко государственному информагентству БелТА.

«Ну сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто», сказал глава государства, комментируя недавнее помилование осужденных за «преступления протестной направленности». В сентябре Лукашенко подписал указ об освобождении 30 человек, которые «признали вину, раскаялись и обещали впредь не нарушать закон». Ранее он также помиловал осужденных за аналогичные преступления 14 женщин и 16 мужчин, у которых были серьезные заболевания.