Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании осужденных за «преступления протестной направленности». У большинства из них есть несовершеннолетние дети.



Помиловали 30 человек: семерых женщин и 23 мужчины, сообщается 4 сентября на сайте президента республики. В пресс-службе подчеркнули, что всех их изучила специальная комиссия по возвращению беглых под руководством генпрокурора страны Андрея Шведа. Все помилованные также соблюли обязательные условия: подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись и обещали впредь не нарушать закон. Контролировать их правопослушное поведение будет МВД.

«Данное решение — гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе», — говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

В середине августа Лукашенко тоже помиловал 30 человек, осужденных за «протестные» преступления. Мужчин и женщин среди них было практически поровну, имелись и люди пенсионного возраста.