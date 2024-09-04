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Власть Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за протесты

Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за протесты

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9 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании осужденных за «преступления протестной направленности». У большинства из них есть несовершеннолетние дети.

Помиловали 30 человек: семерых женщин и 23 мужчины, сообщается 4 сентября на сайте президента республики. В пресс-службе подчеркнули, что всех их изучила специальная комиссия по возвращению беглых под руководством генпрокурора страны Андрея Шведа. Все помилованные также соблюли обязательные условия: подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись и обещали впредь не нарушать закон. Контролировать их правопослушное поведение будет МВД.

«Данное решение — гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе», — говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

В середине августа Лукашенко тоже помиловал 30 человек, осужденных за «протестные» преступления. Мужчин и женщин среди них было практически поровну, имелись и люди пенсионного возраста.

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Комментарии
9
280268462
4 сентября 2024, 15:03
Это они должны его миловать.А вернее -наоборот.
Сила в Правде!!
4 сентября 2024, 14:38
готовится батька в дальнюю дорогу пора.
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