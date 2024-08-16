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    Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления «протестной направленности»

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал 30 осужденных за преступления «протестной направленности». Об этом сообщает 16 августа БелТА.

    Как передает близкий к администрации президента канал «Пул Первого», в числе помилованных «14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть лица пенсионного возраста». По его данным, все эти люди «признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни». Контролировать соблюдение этих обязательств будет МВД.

    «Подписанный акт о помиловании — фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом», — пишет «Пул Первого». Других подробностей и имен помилованных не приводится.

    1 августа в Россию в рамках обмена вернулись граждане РФ, которым вменяли убийство, шпионаж, кибермошенничество и обход санкций. Были освобождены Вадим Красиков, Артём и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин и Роман Селезнёв. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что во время обмена в Россию также вернулись и несовершеннолетние. О том, кто был помилован президентом РФ Владимиром Путиным, можно прочитать здесь.

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