Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления «протестной направленности»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал
Как передает близкий к администрации президента канал «Пул Первого», в числе помилованных «
«Подписанный акт о помиловании — фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом», — пишет «Пул Первого». Других подробностей и имен помилованных не приводится.
1 августа в Россию в рамках обмена вернулись граждане РФ, которым вменяли убийство, шпионаж, кибермошенничество и обход санкций. Были освобождены Вадим Красиков, Артём и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин и Роман Селезнёв. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что во время обмена в Россию также вернулись и несовершеннолетние. О том, кто был помилован президентом РФ Владимиром Путиным, можно прочитать здесь.