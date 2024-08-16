Лукашенко помиловал 30 осужденных за преступления «протестной направленности»

Как передает близкий к администрации президента канал «Пул Первого», в числе помилованных « 14 женщин и 16 мужчин , некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть лица пенсионного возраста». По его данным, все эти люди «признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни». Контролировать соблюдение этих обязательств будет МВД.

«Подписанный акт о помиловании — фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом», — пишет «Пул Первого». Других подробностей и имен помилованных не приводится.

1 августа в Россию в рамках обмена вернулись граждане РФ, которым вменяли убийство, шпионаж, кибермошенничество и обход санкций. Были освобождены Вадим Красиков, Артём и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин и Роман Селезнёв. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что во время обмена в Россию также вернулись и несовершеннолетние. О том, кто был помилован президентом РФ Владимиром Путиным, можно прочитать здесь.

