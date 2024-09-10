«Четких договоренностей не было» — Песков об ударах по объектам энергетики Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 сентября прокомментировал заявление Сергея Шойгу о летних договоренностях, касающихся прекращения ударов по энергетическим объектам Украины.



«Никаких четких договоренностей не было — это первое. То есть сейчас трудно представить себе возможное достижение каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области», — приводит слова Пескова издание РИА Новости.



Как отметил представитель Кремля, для России приоритетом является реализация собственных задач, достигать которые в настоящее время возможно в рамках СВО. В связи с этим специальная военная операция продолжается.



Ранее СК РФ квалифицировал ночную атаку беспилотников на российские регионы как теракт. Известно, что в ночь на 10 сентября над территорией РФ уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника. В подмосковном Раменском был поврежден многоквартирный дом. Погибла 46-летняя женщина, трех человек госпитализировали. Повреждения получили больше половины квартир в подъезде.

