СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на регионы России

Следственный комитет РФ квалифицировал ночную атаку беспилотников на российские регионы как теракт. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к нему лиц.

По факту массированной атаки украинских БПЛА по территории Центрального федерального округа, а том числе по Москве, Подмосковью, Тульской, Орловской и Калужской областям, возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Теракт, повлекший смерть»), сообщает 10 сентября пресс-служба СК РФ. По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие и погибла женщина , подтверждают в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 сентября над территорией РФ уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника . В подмосковном Раменском был поврежден многоквартирный дом. Погибла 46-летняя женщина, трех человек госпитализировали. Повреждения получили больше половины квартир в подъезде.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о падении осколков беспилотника на частный дом в Троицком округе Москвы. Из-за ситуации аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский несколько часов не принимали и не отправляли самолеты. Ограничения были сняты в 7:58, сообщали в Росавиации.