Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-в.

 761мм 67%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91
Атака на Москву
Как живут студенты в СПб
Что будут строить в Петербурге
Скандал с едой «Артиса»
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Квадроберы наступают
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на регионы России

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на регионы России

1 163
5 комментариев

Следственный комитет РФ квалифицировал ночную атаку беспилотников на российские регионы как теракт. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к нему лиц.

По факту массированной атаки украинских БПЛА по территории Центрального федерального округа, а том числе по Москве, Подмосковью, Тульской, Орловской и Калужской областям, возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Теракт, повлекший смерть»), сообщает 10 сентября пресс-служба СК РФ. По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие и погибла женщина, подтверждают в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 сентября над территорией РФ уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника. В подмосковном Раменском был поврежден многоквартирный дом. Погибла 46-летняя женщина, трех человек госпитализировали. Повреждения получили больше половины квартир в подъезде.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о падении осколков беспилотника на частный дом в Троицком округе Москвы. Из-за ситуации аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский несколько часов не принимали и не отправляли самолеты. Ограничения были сняты в 7:58, сообщали в Росавиации.

Подробнее о том, что известно о ночной атаке беспилотников на регионы РФ, читайте в материале «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников БПЛА Московская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
ДЕД
10 сентября 2024, 11:16
А в чем разница?
VKuser174198221
10 сентября 2024, 11:45
...если возбудили теракт- значит денег на возмещение ущерба не дадут...!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Новости компаний
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
GloraX приобрел 60 га в Нижнем Новгороде под проект КРТ
9 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» вернет процент по потребительскому кредиту
9 сентября, 17:00
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23