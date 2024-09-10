Регионы России атаковали беспилотниками, долетело до Москвы. Что известно к этому часу

В ночь на 10 сентября над российской территорией были уничтожены и перехвачены 144 украинских беспилотника, 20 из них пришлись на Московскую область. В результате атаки погибла 46-летняя женщина в Раменском. Еще несколько человек пострадали. «Фонтанка» собрала главное к этому часу. Сводка Минобороны

Фото: Артем Устюжанин / @MSK1_news Фото: Артем Устюжанин / @MSK1_news Фото: Артем Устюжанин / @MSK1_news Фото: Артем Устюжанин / @MSK1_news Фото: Артем Устюжанин / @MSK1_news Фото: Артем Устюжанин / @MSK1_news Фото: Артем Устюжанин / @MSK1_news Поделиться Поделиться





Силы противовоздушной обороны были задействованы в следующих регионах: 72 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 20 — над Московской областью, 14 — над Курской областью, 13 — над Тульской областью, восемь — над Белгородской областью, семь — над Калужской областью, пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой областью и один — над Орловской областью.



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Москва и область В Москве мэр Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, направлявшихся к столице, еще в 02:32. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил информацию о сбитии 14 БПЛА в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом в Спортивном проезде в Раменском. Пожар охватил 11–12 этажи. Первоначально сообщалось о гибели девятилетнего ребенка, однако позднее информация была опровергнута; погибла 46-летняя женщина. Позже беспилотник попал в еще один дом — на Высоковольтной улице. Своего жилья временно лишились 43 человека. Экстренные службы организовали штаб на месте происшествия.

«Прибежал — ничего не вижу. Потом слышу, что лифты стали гудеть, спускаться туда-сюда. Люди начали спускаться. Очень много было людей — все жители домов в Спортивном проезде были здесь, на площадке», — рассказал MSK1.RU житель одного из домов в Раменском. Жителей эвакуировали. Троих госпитализировали. «Я проснулся от того, что слышу, как подлетает… Открыл глаза — там взрывная волна такая оранжевая. И очень громкий взрыв. Уши такого не передают», — рассказал корреспонденту MSK1.RU один из жителей соседнего дома в Спортивном проезде.



Собянин сообщил о работе специалистов в Троицком округе Москвы, где осколки БПЛА упали на частное домовладение. В 05:37 он рассказал о поражении еще одного беспилотника в Раменском.

Ограничения полетов В связи с инцидентами задержаны и отменены рейсы в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский — последние два были закрыты для приема и вылета самолетов. Росавиация ввела временные ограничения для аэропортов Внуково, Жуковский и Домодедово (сняты в 7:58). Чуть позже ограничена была и работа аэровокзала Казани. Другие регионы Всего за ночь силы ПВО сбили 72 дрона над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

В 3:47 пресс-служба министерства по региональной безопасности Тульской области сообщила, что падение обломков беспилотников произошло на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. Пострадавших нет, а технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Всего, по данным МО РФ, в регионе уничтожены 13 беспилотников.

О сбитых БПЛА в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области посреди ночи сообщал глава региона Игорь Артамонов. В военном министерстве говорили о четырех БПЛА самолетного типа, которые в итоге удалось уничтожить силами ПВО.