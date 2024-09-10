Трое пострадавших и погибшая женщина. Воробьев опроверг информацию о гибели ребенка после атаки в Раменском

После атаки БПЛА в Раменском в больнице оказались три человека. Информация о гибели ребенка не подтвердилась.
По уточненным данным, во время атаки БПЛА по дому в Спортивном проезде погибла 46-летняя женщина. Эту информацию в своем телеграм-канале 10 сентября приводит глава Московской области Андрей Воробьев.
«Пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу», — добавил губернатор.
Своего жилья временно лишились 43 человека.
После ночной атаки БПЛА закрыты аэропорты Жуковский и Домодедово. Про Жуковский известно, что и там упал беспилотник. Перекрыто движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы.
Помимо попадания по дому в Спортивном проезде, есть информация о повреждении дома на Высоковольтной улице.
Всего за ночь силы ПВО сбили в Подмосковье 14 беспилотников. Шесть из них в Раменском, четыре в Подольске, а также в Домодедово, Люберцах, Коломне и в районе аэропорта Жуковский.
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