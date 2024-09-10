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Происшествия Трое пострадавших и погибшая женщина. Воробьев опроверг информацию о гибели ребенка после атаки в Раменском

Трое пострадавших и погибшая женщина. Воробьев опроверг информацию о гибели ребенка после атаки в Раменском

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12 комментариев

После атаки БПЛА в Раменском в больнице оказались три человека. Информация о гибели ребенка не подтвердилась.

По уточненным данным, во время атаки БПЛА по дому в Спортивном проезде погибла 46-летняя женщина. Эту информацию в своем телеграм-канале 10 сентября приводит глава Московской области Андрей Воробьев.

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«Пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу», — добавил губернатор.

Своего жилья временно лишились 43 человека.

После ночной атаки БПЛА закрыты аэропорты Жуковский и Домодедово. Про Жуковский известно, что и там упал беспилотник. Перекрыто движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы.

Помимо попадания по дому в Спортивном проезде, есть информация о повреждении дома на Высоковольтной улице.

Всего за ночь силы ПВО сбили в Подмосковье 14 беспилотников. Шесть из них в Раменском, четыре в Подольске, а также в Домодедово, Люберцах, Коломне и в районе аэропорта Жуковский.

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Комментарии
12
antiLOOP
10 сентября 2024, 07:38
Какие то новости - компрометирующие ВС РФ. Надо что то повеселее, например о погоде.
DanCitizen
10 сентября 2024, 08:24
И в Подмосковье люди теперь замечают, что жизнь гораздо улучшилась при Путине
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