После атаки БПЛА в Раменском повреждены 54 квартиры

Несущие конструкции дома в Спортивном проезде в Раменском целы. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Воробьев.
Глава Московской области приехал на место происшествия утром 10 сентября. Он сообщает, что специалисты уже осмотрели пострадавшие квартиры и пришли к выводу, что повреждены обшивка и перегородки между комнатами, а также окна. Повреждены 54 квартиры из 102 в подъезде.
В доме на Высоковольтной улице пострадали пять балконов. Они горели, но пожар не перекинулся на сами квартиры. «На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов», — сообщил Воробьев.
Губернатор добавил, что информация о времени, когда можно будет вернуться в квартиры, ожидается от МЧС примерно в восемь часов вечера.
«Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — сообщил Воробьев.
Подробности о ночной атаке БПЛА читайте в материале «Фонтанки».
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