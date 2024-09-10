Минобороны сообщило об атаках БПЛА в девяти российских регионах

За ночь 10 сентября силами ПВО было сбито 144 беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным МО, больше всего БПЛА было сбито в Брянской области — 72. Еще 20 были перехвачены в Московской области, 14 в Курской и 13 в Тульской.

«Восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области», — сообщает министерство.



В результате атаки в Раменском погибла женщина и пострадали три человека. Закрыты три аэропорта в Москве и воздушная гавань в Казани.