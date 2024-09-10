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    Минобороны сообщило об атаках БПЛА в девяти российских регионах

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    За ночь 10 сентября силами ПВО было сбито 144 беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

    По данным МО, больше всего БПЛА было сбито в Брянской области — 72. Еще 20 были перехвачены в Московской области, 14 в Курской и 13 в Тульской.

    «Восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области», — сообщает министерство.

    В результате атаки в Раменском погибла женщина и пострадали три человека. Закрыты три аэропорта в Москве и воздушная гавань в Казани.

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    Комментарии 1

    Ипсилон Ц10 Сен 2024 в 08:17
    пора начинать заканчивать
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