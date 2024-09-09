Накануне на улицах Курска был размещен очередной военно-патриотический баннер, призывающий идти на СВО по контракту. Все бы ничего, но на плакате изобразили военного в форме ВСУ с примечательным пиксельным рисунком.
На случившуюся «опечатку» обратили внимание как российские, так и украинские СМИ. В понедельник, 9 сентября, мэр Курска Игорь Куцак в своем Telegram-канале назвал инцидент «халатностью». Также чиновник отметил, что в отношении врио председателя комитета архитектуры и градостроительства города Дмитрия Казимирика «объявлен выговор с занесением в личное дело».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как черная клякса на баннере с героем СВО Михаилом Харазовым стала уголовным делом. Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме.
«Выговор с занесением в личное дело». В Курске накажут ответственного за изготовление патриотического баннера с военным ВСУ
Накануне на улицах Курска был размещен очередной военно-патриотический баннер, призывающий идти на СВО по контракту. Все бы ничего, но на плакате изобразили военного в форме ВСУ с примечательным пиксельным рисунком.
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