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    «Выговор с занесением в личное дело». В Курске накажут ответственного за изготовление патриотического баннера с военным ВСУ

    2016
    11 комментариев

    Накануне на улицах Курска был размещен очередной военно-патриотический баннер, призывающий идти на СВО по контракту. Все бы ничего, но на плакате изобразили военного в форме ВСУ с примечательным пиксельным рисунком.

    На случившуюся «опечатку» обратили внимание как российские, так и украинские СМИ. В понедельник, 9 сентября, мэр Курска Игорь Куцак в своем Telegram-канале назвал инцидент «халатностью». Также чиновник отметил, что в отношении врио председателя комитета архитектуры и градостроительства города Дмитрия Казимирика «объявлен выговор с занесением в личное дело».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как черная клякса на баннере с героем СВО Михаилом Харазовым стала уголовным делом. Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме.

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    КурскБаннерВСУИгорь Куцак
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    Комментарии 11

    Лёxа Петров09 Сен 2024 в 18:50
    в перыф
    +0−0
    pavel_titov7809 Сен 2024 в 18:28
    всего лишь выговор? А как же уголовное дело о дискредитации? Или это чей-то знакомый и это другое?
    +2−0
    Zet09 Сен 2024 в 18:27
    что за "личное дело" такое?
    +2−0
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